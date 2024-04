THẾ GIỚI 24H: Philippines đóng cửa hàng loạt trường học vì nắng nóng

TPO - Một đợt nắng nóng gay gắt đang xảy ra ở Philippines, buộc chính quyền một số địa phương đóng cửa các trường học.

Để tránh nắng nóng, ngày 1/4, hàng loạt lớp học ở Philippines từ mẫu giáo đến trung học ở các tỉnh Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Nam Cotabato thuộc vùng Tây Visayas và Mindanao của nước này đã phải đóng cửa, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các học sinh và giáo viên.Việc đóng cửa trường học còn kéo dài đến khi nào tùy thuộc diễn biến thời tiết. Cơ quan thời tiết quốc gia Philippines (PAGASA) cho biết nhiều khu vực ở vùng Tây Visayas trong ngày trải qua nắng nóng 41 độ C. Trong khi đó, ít nhất 4 thành phố trên đảo Mindanao và đảo Luzon được dự báo có nhiệt độ lên tới 42-43 độ C - trong ngưỡng thời tiết nguy hiểm. PAGASA cùng cơ quan y tế các địa phương tại Philippines cảnh báo người dân thận trọng trước tình trạng say nắng, kiệt sức, đột quỵ có thể xảy ra khi nắng nóng kéo dài. Một số chuyên gia thời tiết Philippines dự báo nắng nóng có thể gay gắt hơn ở phần lớn lãnh thổ Philippines trong tháng Tư này.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả cuộc không kích của Israel. Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục chứng kiến bước leo thang đáng lo ngại sau cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành vào tòa lãnh sự của Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria tối qua 1/4 khiến nhiều người thương vong. Trong các phản ứng ngay tức thì sau cuộc không kích, giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động thù địch của Israel. Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria Faisal Mekdad đêm qua, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nêu rõ cuộc không kích của Israel vào cơ quan lãnh sự Iran là hành vi tội ác và là sự xâm phạm trắng trợn các quy định và công ước quốc tế.

Chuẩn tướng Iran thiệt mạng trong vụ tấn công vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi cùng một số nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. Ngày 2/4, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông vào sáng sớm nay. Hiện quân đội Hàn Quốc vẫn đang theo dõi sát vụ phóng. Chỉ ít phút sau đó, Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận thông tin trên. Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên kể từ vụ phóng 2 tên lửa đạn đạo ngày 18/3 vừa qua.

CHDC Congo có nữ thủ tướng đầu tiên. Ngày 1/4, Tổng thống CHDC Congo, ông Felix Tshisekedi, đã bổ nhiệm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước này. Trước đó, bà Judith Suminwa là Bộ trưởng Kế hoạch. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Suminwa nhấn mạnh: “Tôi nhận thức được trách nhiệm to lớn… Chúng tôi sẽ nỗ lực vì hòa bình và phát triển đất nước”.

Ukraine xây dựng phòng tuyến gần Zaporizhzhia. Quân đội Ukraine đang tích cực xây dựng phòng tuyến thứ hai ở thành phố Zaporizhzhia. Động thái này được cho là nhằm bảo trì một trong những thành quả hiếm hoi của cuộc phản công mà nước này đã tiến hành hồi giữa năm ngoái.

Nga dự báo Tổng thống Zelensky sắp mất chức. Phát biểu với báo giới ngày 1/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đề cập về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Peskov viện dẫn quy định của Hiến pháp Ukraine khẳng định ngày 21/5 sẽ là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Zelensky. Trước đó, hôm 28/3, khi được hỏi về khả năng Nga công nhận tính chính danh của ông Zelensky sau ngày 21/5, người phát ngôn Điện Kremlin úp mở: “Rất có thể chúng tôi (Nga) sẽ không phải công nhận gì cả”, ám chỉ đến khả năng chính trị gia Ukraine sẽ không tiếp tục tại vị.

Mỹ-Nhật sắp đạt thỏa thuận quan trọng về quân sự. Nhật báo Nikkei ngày 1/4 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sắp đạt được thỏa thuận về việc cho phép các tàu quân sự lớn của Mỹ được sửa chữa tại Nhật Bản. Theo Nikkei, thỏa thuận trên sẽ tăng cường khả năng cơ động của các lực lượng Mỹ ở khu vực Đông Á. Tổng thống Biden sẽ tiếp đón Thủ tướng Kishida trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Mỹ vào ngày 10/4.

Nổ lớn tại quán cà phê ở Voronezh của Nga. Các hãng thông tấn Nga dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương xác nhận ngày 1/4 một vụ nổ lớn đã "xé toạc" quán cà phê mang phong cách Trung Á có tên là "Eastern Tea House" trên phố Lenin ở Voronezh của Nga, khiến các cửa sổ vỡ tan. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ nổ. Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc. Quán cà phê bị tấn công vào đầu giờ khi không có người trong khuôn viên.

Israel bắt giữ em gái của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Cảnh sát Israel ngày 1/4 cho biết đã bắt giữ Sabah Abdel Salam Haniyeh, em gái của thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas - Ismail Haniyeh, trong một cuộc điều tra ở miền Nam Israel. Theo người phát ngôn của cảnh sát Israel, Sabah Abdel Salam Haniyeh bị tình nghi có liên hệ với những thành viên Hamas, kích động và hỗ trợ các hành động khủng bố ở Israel.