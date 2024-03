THẾ GIỚI 24H: Romania và Bulgaria bắt đầu gia nhập Schengen

TPO - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết ngày 31/3 sẽ đánh dấu một ngày quan trọng khi Bulgaria và Romania gia nhập "gia đình Schengen".

Ủy ban Châu Âu (EC) ngày 31/3 cho biết, Bulgaria và Romania trở thành thành viên Schengen. Các quy tắc Schengen sẽ được áp dụng ở cả hai quốc gia thành viên EU, bao gồm cả việc cấp thị thực Schengen và các biện pháp kiểm soát tại biên giới đối với đường hàng không và đường biển. Ủy ban châu Âu (EC) bày tỏ hoan nghênh và khẳng định đây là một quyết định lịch sử của cơ quan này khi đã mở rộng thêm thành viên đối với khu vực chung lớn nhất trên thế giới.

Siêu thị bị ném bom xăng, nghi do bán tất có chữ 'Allah’. Wan Mohamad Zahari Wan Busu, cảnh sát trưởng thành phố Kuantan ở miền đông Malaysia, ngày 30/3 cho biết một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị mini KK Super Mart lớn thứ hai nước này bị ném bom xăng sáng nay, gây ra vụ cháy nhỏ. Nhân viên cửa hàng đã dập lửa và không có người bị thương. Nghi phạm gây ra vụ tấn công chưa được xác định. "Chúng tôi đang điều tra sự việc, không loại trừ khả năng nó liên quan tới vụ những chiếc tất có ghi chữ 'Allah'", ông Wan Busu cho hay.

Cảnh sát đột kích nhà riêng của Tổng thống Peru. Cảnh sát và Văn phòng Công tố Peru ngày 30/3 tiến hành khám xét bất ngờ tại nhà riêng của Tổng thống Dina Boluarte ở quận Surquillo, thủ đô Lima, nhằm "tìm kiếm và tịch thu" các đồng hồ Rolex đắt tiền mà bà chưa kê khai. Giới chức Peru hồi giữa tháng mở cuộc điều tra Tổng thống Boluarte về nghi vấn làm giàu bất chính và không kê khai tài sản cá nhân, sau khi một tờ báo đưa tin rằng bà từng đeo nhiều đồng hồ xa xỉ có nguồn gốc bí ẩn và không nằm trong thống kê tài sản được công bố. Tổng thống Peru bị nghi sở hữu khoảng 15 chiếc Rolex mà không khai báo khi còn làm bộ trưởng và Phó tổng thống Peru từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2022. Trong số này, có ít nhất một chiếc Rolex vàng hồng 18 carat được đính kim cương với trị giá khoảng 19.000 USD.

Malaysia bắt giữ 3 đối tượng bán vũ khí cho người Israel. Ngày 30/3, cảnh sát Malaysia thông báo việc bắt giữ 3 đối tượng bị tình nghi cung cấp súng cho một người đàn ông 36 tuổi mang hộ chiếu Israel. Người đàn ông Israel bị bắt với chiếc túi chứa 6 khẩu súng ngắn và 200 viên đạn. Anh ta đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur từ UAE hôm 12/3 bằng giấy tờ mà chính quyền Malaysia cho là hộ chiếu Pháp giả, Tổng Thanh tra cảnh sát Razarudin Husain nói với báo chí. Ba người Malaysia, trong đó có một cặp vợ chồng, bị bắt hôm 29/3 vì nghi ngờ cung cấp vũ khí và lái xe cho người đàn ông Israel. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục trong ô tô của cặp vợ chồng này.

Nga nói Ukraine đang xây phòng tuyến thứ hai ở Zaporozhye.Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai gần thị trấn Orekhov do Kiev kiểm soát ở Vùng Zaporozhye. "Họ đã mang đến một số lượng lớn thiết bị xây dựng và các công nhân đang xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Orekhov. Việc xây dựng được tiến hành với tốc độ cao, theo hình ảnh từ máy bay không người lái và lời kể của người dân", ông Rogov nói.

Dữ liệu cá nhân của khoảng 73 triệu tài khoản di động ở Mỹ bị rò rỉ. AT&T - một trong những nhà mạng lớn ở Mỹ - cho biết hãng này đang điều tra sự cố rò rỉ dữ liệu làm ảnh hưởng tới 7,6 triệu chủ tài khoản hiện tại và 65,4 triệu chủ tài khoản trước đây của hãng này. Phân tích ban đầu cho thấy dữ liệu từ năm 2019 hoặc sớm hơn đã bị rò rỉ và AT&T cho biết hãng này không thấy có dấu hiệu của sự truy cập trái phép vào hệ thống trong vụ rò rỉ này. Theo AT&T, hiện chưa rõ dữ liệu bị rò rỉ bắt nguồn từ hãng này hay từ các công ty mà AT&T có sự hợp tác.

Hà Lan: Nhiều người bị bắt giữ làm con tin trong hộp đêm. Tối 30/3, cảnh sát cho biết vụ bắt giữ con tin tại một hộp đêm ở thị trấn Ede Hà Lan đã kết thúc sau khi nghi phạm ra khỏi tòa nhà và đầu hàng cảnh sát. Trước đó, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin một người đàn ông mang theo vũ khí và chất nổ đã xông vào câu lạc bộ đêm vào sáng sớm 30/3 và đe dọa, bắt giữ 4 người làm con tin. Cảnh sát đã rà soát, phong tỏa khu vực trung tâm thị trấn Ede và sơ tán cư dân sống trong khoảng 150 tòa nhà gần câu lạc bộ đêm khẩn cấp tới nơi an toàn. Toàn bộ các cửa hiệu trong thị trấn phải đóng cửa. Bốn con tin đã được thả sau đó.