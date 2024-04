THẾ GIỚI 24H: Nga tố bị 'tập thể phương Tây' can thiệp bầu cử

TPO - Thượng viện Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế lên án "hành vi trắng trợn" của "tập thể phương Tây" nhằm can thiệp bầu cử Nga.

Ngày 3/4, Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) đã kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) và cộng đồng quốc tế lên án hành động của “tập thể phương Tây” nhằm phá hoại cuộc bầu cử Nga, theo đài RT.Trong đơn kêu gọi gửi đến “LHQ, các tổ chức nghị viện quốc tế và nghị viện các nước”, Hội đồng Liên bang Nga cho rằng nỗ lực can thiệp bầu cử Nga thể hiện qua những tuyên bố và tài liệu từ phương Tây trước và trong thời gian bỏ phiếu rằng bầu cử Nga là “bất hợp pháp”. Hội đồng Liên bang Nga cũng cáo buộc Ukraine sử dụng vũ lực nhằm đe dọa cuộc bỏ phiếu ở khu vực biên giới Nga - Ukraine. “Lực lượng của Kiev tích cực sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang theo chất nổ để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự trong thời gian bỏ phiếu” - tài liệu cho biết thêm.

Mỹ cáo buộc Israel tấn công tòa lãnh sự Iran. Chính quyền Mỹ ngày 3/4 cho rằng Israel đã tiến hành cuộc không kích vào tòa lãnh sự Iran tại thủ đô Damascus của Syria ngày 1/4 vừa qua khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có hai tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây được coi là lần đầu tiên giới chức Mỹ nhận định một cách chính thức về việc đồng minh Trung Đông đã tấn công cơ quan lãnh sự Iran. Trước đó, giới chức Mỹ chỉ khẳng định nước này không đóng vai trò gì hay được biết trước về cuộc không kích.

Tội phạm có vũ trang tấn công Thư viện Quốc gia Haiti. Tổng Giám đốc Thư viện Quốc gia Haiti Dangelo Neárd xác nhận băng nhóm tội phạm có vũ trang đã tấn công cơ sở nằm ở trung tâm thủ đô này trong ngày 3/4, phá hủy nhiều tài liệu quý hiếm hơn 200 năm tuổi và có tầm quan trọng về mặt di sản. Tuy bị áp đảo nhưng lực lượng cảnh sát Haiti vẫn tuyên bố quyết tâm và cam kết lập lại trật tự và hòa bình.

Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi Haiti thành lập gấp chính phủ chuyển tiếp. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ yêu cầu Haiti “không chậm trễ” trong việc đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ chuyển tiếp để đối phó với tình trạng bạo lực băng nhóm gia tăng trong nước. Cao ủy Nhân quyền LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra các hành lang để đảm bảo khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo quan trọng cho khoảng 5,5 triệu người Haiti, trong đó có 3 triệu trẻ em.

Nhiều cơ sở y tế tại dải Gaza bị phá hủy. Tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo tình hình các cơ sở y tế hoạt động ở Dải Gaza đang xấu đi nghiêm trọng do thiếu nhân viên và các trang thiết bị y tế. Trước tình hình này, đã có những bác sĩ dựng lại lều chữa bệnh để khám chữa cho các bệnh nhân.

Các Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Brussels. Ngoại trưởng các nước thành viên NATO ngày 3/4 đã nhóm họp tại thủ đô Brussels của Bỉ. Cuộc họp diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập khối, sẽ tập trung thảo luận kế hoạch viện trợ dài hạn cho Ukraine.

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp sự cố. Ngày 3/4, máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và phái đoàn quan chức Mỹ gặp sự cố kỹ thuật ở thủ đô Paris của Pháp. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, vì sự cố nêu trên nên phái đoàn Mỹ do ông Blinken dẫn đầu đã phải di chuyển bằng ô tô từ Paris đến Brussels (Bỉ) để tham dự hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Phần Lan ký thỏa thuận an ninh với Ukraine. Tổng thống Phần Lan ngày 3/4 đã ký một thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine tại Kiev, đưa Phần Lan trở thành quốc gia thành viên NATO thứ 8 trong năm nay cam kết hợp tác an ninh lâu dài và hỗ trợ quốc phòng cho Kiev khi nước này đang chiến đấu chống Nga. Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340km với Nga, đã gia nhập NATO một năm trước.

Botswana dọa sẽ đưa 20.000 con voi đến Đức. Tổng thống Botswana Mokgweetsi Masisi đã đe dọa sẽ đưa 20.000 con voi đến Đức trong bối cảnh các nước tranh cãi về việc nhập khẩu chiến lợi phẩm săn bắn. Tờ Bild (Đức) ngày 2/4 dẫn lời nhà lãnh đạo Botswana khẳng định đây không phải là lời nói vui. Ông Masisi chỉ trích chính phủ Đức và đặc biệt là Bộ môi trường nước này do đã tìm cách cấm nhập khẩu các chiến lợi phẩm săn bắn, bất chấp số lượng voi quá đông ở Botswana. “Chúng tôi đang phải trả giá cho việc bảo tồn những loài động vật này cho thế giới”, ông nói.