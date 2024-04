THẾ GIỚI 24H: Phần Lan tuyên bố đóng cửa biên giới với Nga vô thời hạn

TPO - Phần Lan tuyên bố kéo dài vô thời hạn việc đóng các cửa khẩu biên giới đất liền với Nga, đồng thời bổ sung một số cảng vào danh sách những nơi cấm lưu thông.

Chính phủ Phần Lan ngày 4/4 tuyên bố sẽ kéo dài vô thời hạn việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới đất liền với Nga cho đến khi có thông báo mới, đồng thời bổ sung một số cảng vào danh sách những nơi cấm lưu thông với nước láng giềng phía đông. Phần Lan đóng cửa biên giới đất liền với Nga trong bối cảnh ngày càng nhiều người nhập cư đến từ Syria và Somalia. Helsinki cáo buộc Moscow "vũ khí hóa" làn sóng di cư chống lại quốc gia Bắc Âu này, một tuyên bố mà Điện Kremlin phủ nhận. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết trong một tuyên bố cùng ngày: "Phần Lan coi đây là tình huống lâu dài. Chúng tôi chưa thấy bất cứ điều gì để có thể kết luận rằng tình hình đã thay đổi đáng kể trong mùa xuân này".

Hàng nghìn người Nga tham gia lực lượng Israel trong xung đột tại Dải Gaza. Theo Đại sứ quán Nga tại Tel Aviv, hàng nghìn công dân Nga sống ở Israel và mang hai quốc tịch đã gia nhập Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) để tham gia xung đột ở Dải Gaza. Kênh RT (Nga) ngày 4/4 đưa tin, cho đến nay, đã có 9 công dân Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Israel-Hamas.

Thống đốc khu vực của Nga bị đâm. Theo RT, người đứng đầu Vùng Murmansk Andrey Chibis đã bị tấn công vào tối 4/4 sau tòa nhà thị trấn Apatity. Ông Chibis được chở đến bệnh viện địa phương với vết thương do dao đâm và đưa vào phẫu thuật. Vụ việc xảy ra ở lối vào trung tâm văn hóa ở thị trấn khai thác mỏ nằm trên Bán đảo Kola, cách trung tâm khu vực 185 km. Theo người phát ngôn của thống đốc, vụ tấn công xảy ra bất ngờ và hung thủ không đưa ra bất kỳ yêu cầu hay hô khẩu hiệu nào. Đối tượng này nhanh chóng bị một sĩ quan Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) bắt giữ.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 4/4 đã kỷ niệm 75 năm thành lập tại trụ sở của liên minh ở thủ đô Brussels của Bỉ, bên lề cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao NATO, diễn ra trong hai ngày 3-4/4. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 32 quốc gia thành viên NATO.

Mỹ đe dọa thay đổi chính sách nếu Israel không bảo vệ dân thường ở Dải Gaza. Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa sẽ đặt điều kiện cho việc ủng hộ cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza để nước này thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường, đánh dấu lần đầu tiên Washington tìm cách tận dụng viện trợ của Mỹ để tác động đến hành vi quân sự của Israel.

Đan Mạch tạm đóng tuyến hàng hải do phóng tên lửa thất bại. Lực lượng vũ trang Đan Mạch cho biết ngày 4/4, nước này đã đóng cửa không phận và giao thông hàng hải qua eo biển Great Belt sau vụ phóng tên lửa thất bại. Theo nguồn tin trên, việc phóng tên lửa thất bại là do lỗi ở bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon. Cục Hàng hải Đan Mạch đã cảnh báo các tàu thuyền tránh đi qua một khu vực trọng yếu của eo biển Great Belt do nguy cơ mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.

Venezuela cáo buộc Mỹ lập "căn cứ bí mật" ở vùng lãnh thổ tranh chấp. Ngày 4/4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đã thiết lập "các căn cứ quân sự bí mật" tại khu vực tranh chấp Esequibo. Theo RT (Nga), nhà lãnh đạo quốc gia Mỹ Latinh đã đưa ra cáo buộc trên tại lễ kỷ niệm luật bảo vệ Guyana Esequibo gần đây. “Chúng tôi có thông tin chứng minh rằng trên lãnh thổ Guyana Esequibo, do Guyana tạm thời quản lý, các căn cứ quân sự bí mật của Bộ Tư lệnh miền Nam và trụ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã được thành lập”, ông Maduro nói.

Ứng cử viên Thị trưởng Mexico bị sát hại. Một ứng cử viên Thị trưởng của đảng cầm quyền vừa bị sát hại ở miền Trung Mexico ngay trong ngày đầu tiên tranh cử. Đáng nói, ứng cử viên này mặc dù đã đề nghị chính quyền bảo vệ an ninh nhưng không nhận được phản hồi.

Mỹ ban hành lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran. Bộ Tài chính Mỹ hôm qua (4/4) cho biết, đã có lệnh trừng phạt Công ty Oceanlink Maritime DMCC và đội tàu gồm 13 chiếc của công ty này, do đã tham gia vào hoạt động vận chuyển dầu thô cho Iran. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng đầy đủ các công cụ của mình để ngăn chặn các dòng tài trợ bất hợp pháp, tạo điều kiện cho các hoạt động gây bất ổn của Iran trong khu vực và trên thế giới.