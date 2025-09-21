Thanh niên tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc tại Huế

TPO - Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại Huế, mở màn cho chương trình đồng loạt toàn quốc lần thứ VI và hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025.

Ngày 21/9, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ VI, hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025 tại quảng trường Xuân Phú (phường Vỹ Dạ, TP Huế).

VIDEO: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh﻿ toàn quốc lần thứ VI tại Huế.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Hoàng Khánh Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế; ông Nguyễn Chí Tài - Phó Chủ tịch UBND TP Huế; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Chương trình thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân﻿, cán bộ, đoàn viên, thanh niên TP Huế tham gia.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường đã trở thành điểm sáng, với nhiều hoạt động tiêu biểu như Vì một Việt Nam xanh, Chống rác thải nhựa và Ngày Chủ nhật xanh. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, tuổi trẻ cả nước đã đạt kết quả nổi bật, với gần 10 triệu cây xanh được trồng mới, gần 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hơn 10.000 đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình.﻿

Không chỉ dừng lại ở những con số, phong trào còn góp phần hình thành lối sống xanh, với thói quen “4T”: từ chối - tiết giảm - tái sử dụng - tái chế. Đặc biệt, hơn 6.000 sáng kiến và ý tưởng sáng tạo của thanh niên đã được áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực trong cải thiện môi trường.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và TP Huế trao cờ lệnh phát động chương trình﻿ ra quân.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm đã phát động Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ VI, với các nội dung trọng tâm: 100% cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm, cải tạo cảnh quan, xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp; tiếp tục nhân rộng mô hình phân loại rác, cộng đồng không rác thải nhựa, vườn ươm và đường cây thanh niên…

Anh Lâm kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước hành động quyết liệt và sáng tạo hơn, biến Ngày Chủ nhật xanh thành việc làm thường xuyên, để mỗi ngày trong tuần đều là một ngày xanh cho Tổ quốc.

Nhấn nút phát lệnh chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh﻿ toàn quốc tại Huế.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng 1.000 đoàn viên, thanh niên đã trồng hơn 500 cây xanh và nhiều loại hoa tại quảng trường Xuân Phú, đồng thời ra quân dọn vệ sinh, khơi thông kênh mương, xử lý rác thải tại nhiều “điểm đen” ô nhiễm ở TP Huế.

Trồng cây xanh﻿ tại chương trình ra quân.

Cùng lúc, tại 40 xã, phường của TP Huế, 40 đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường chính thức ra mắt, trở thành lực lượng nòng cốt đồng hành cùng cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài các hoạt động vì môi trường, chương trình cũng hướng đến an sinh xã hội với việc trao 30 suất quà cho gia đình chính sách và 20 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Một số hình ảnh ra quân Chủ nhật xanh tại Huế: