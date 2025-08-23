Gần 80 cán bộ quản lý môi trường tham quan Khu xử lý rác Đa Phước

Ngày 22/8, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đón đoàn gần 80 cán bộ quản lý môi trường tham quan, thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (TPHCM). Đây là hoạt động nằm trong khóa tập huấn về quản lý chất thải rắn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao nhà trường tổ chức.

Tham gia đoàn có cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phòng Kinh tế, hạ tầng – đô thị các quận, huyện cùng nhiều chuyên viên phụ trách môi trường cơ sở. Khóa tập huấn lần này không chỉ cung cấp kiến thức quản lý chất thải rắn, trong đó có rác nhựa, mà còn hướng đến nâng cao trách nhiệm xã hội. Các học viên tham gia sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, lan tỏa ý thức phân loại rác và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Giới thiệu về khu liên hợp, ông Kevin Moore – Giám đốc điều hành VWS cho biết, công ty được thành lập từ năm 2005 bởi doanh nhân David Dương, Việt kiều Mỹ. Bãi rác Đa Phước hiện đang vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại nhất cả nước, áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày, hiện đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.300 – 4.700 tấn/ngày cho thành phố.

Điểm đặc biệt của bãi rác Đa Phước không chỉ là quy mô mà còn là tính đồng bộ. Toàn bộ quy trình xử lý khép kín, từ tiếp nhận – phân loại – tái chế – xử lý nước rỉ rác – thu khí phát điện. Tại đây, mỗi tấn rác đều được tận dụng tối đa để tái tạo năng lượng, sản xuất phân compost, hoặc chôn lấp hợp vệ sinh nhằm hạn chế tác động đến môi trường.

Đoàn học viên được trực tiếp tìm hiểu quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost… Đồng thời, lãnh đạo VWS cũng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến những thuận lợi, thách thức trong quá trình xử lý chất thải rắn, nước thải đô thị…

Chị Đinh Thị Nguyệt – Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nói rằng, cảm thấy rất may mắn khi được tham gia lớp tập huấn về quản lý chất thải, trong đó có chất thải rắn và chất thải nhựa. “Trước đây, tôi đã nghe nói nhiều về bãi chôn lấp Đa Phước, nhưng hôm nay mới có dịp tận mắt chứng kiến. Với quy trình xử lý khép kín, công nghệ hiện đại, khu xử lý đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm và thực tế sinh động để sau này truyền đạt lại cho học sinh, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn” – chị Nguyệt chia sẻ.

Theo ông Kevin Moore, việc nhiều đoàn công tác đến Đa Phước tham quan không chỉ để nhìn thấy nơi tập kết xử lý rác mà để học hỏi cách vận hành đồng bộ. “Chúng tôi luôn coi đây là môi trường có những quy định nghiêm ngặt hơn thực tế để buộc mình phải tuân thủ chặt chẽ. Đó là lý do nhiều đơn vị quan tâm đến Đa Phước. Họ muốn biết chúng tôi làm thế nào để biến rác thành tài nguyên” – ông Kevin Moore nói.

TPHCM đang đặt mục tiêu giảm mạnh tỷ lệ chôn lấp rác, hướng đến mô hình tái tạo năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. VWS đã và đang triển khai những bước đi quan trọng: xây dựng nhà máy đốt rác phát điện công suất dự kiến 3.000 tấn/ngày và dự án ủ rác thu khí (ủ kỵ khí) phát điện. Khi vận hành, những dự án này sẽ góp phần cung cấp thêm hàng chục MW điện sạch cho lưới quốc gia, đồng thời giảm áp lực chôn lấp rác cho TPHCM khi địa phương đang đặt ra mục tiêu đến năm 2030, 90% lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn sẽ được xử lý bằng công nghệ tiên tiến và hiện đại.