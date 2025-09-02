'Tết Độc lập' trong tim sinh viên Việt Nam: Từ trang sử vàng đến hành động hôm nay

SVO - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, mỗi độ thu về, “Tết Độc lập” trở thành mốc son bất diệt, thiêng liêng trong tim người Việt Nam. Hòa trong dòng chảy của truyền thống tinh thần yêu nước, sinh viên Việt Nam hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến để cùng viết tiếp bản trường ca vĩ đại của dân tộc trong thời kỳ mới.

Trang sử vàng của một dân tộc anh hùng

“Tết Độc lập” nhắc nhớ sự hy sinh to lớn của cha ông đã giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Trong các trường đại học, cao đẳng, nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức giúp thế hệ trẻ thêm tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình. Độc lập không phải tự nhiên mà có, vì vậy thế hệ trẻ hôm nay cần phải giữ gìn bằng chính tri thức, nhiệt huyết và trách nhiệm của mình.

Theo Phan Thị Thu Hồng - Nguyên Ủy viên BCH Đoàn Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (sắp bước vào chặng đường mới với vai trò tân sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Huế) “Tết Độc lập” dịp để chúng ta có thể sống lại những ngày tháng hào hùng của đất nước. Hòa trong khúc khải hoàn mừng 80 năm Quốc khánh đất nước, Thu Hồng tin rằng, đây không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của hai từ “hòa bình” thiêng liêng và trách nhiệm, nhất là người trẻ trong việc viết tiếp câu chuyện hòa bình ấy.

Người trẻ hôm nay mang trong mình trách nhiệm học tập, cống hiến để góp phần

﻿xây dựng đất nước.

Lịch sử Việt Nam là bản trường ca hào hùng về ý chí quật cường và tinh thần đấu tranh bất khuất. Khi nhìn lại trang sử vàng son của dân tộc, chúng ta tự hào về lòng yêu nước nồng nàn được nuôi dưỡng qua bao thế hệ. Chính tinh thần và truyền thống vẻ vang ấy đã tạo nên sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, đánh bại mọi kẻ thù xâm lăng, là ngọn hải đăng dẫn lối đất nước khỏi những khó khăn, gian truân. Đồng thời còn làm sáng lên một chân lý rằng: “Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Khi còn học tập tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, Hồng được đảm nhiệm các vị trí như: Phó Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH Đoàn Trường … Cô bạn đã tham gia tổ chức, điều phối nhiều hoạt động Đoàn - Hội, là gương mặt quen thuộc trong vai trò MC trong nhiều sự kiện quan trọng của Nhà trường. Qua đó, nữ sinh được rèn luyện tác phong, bản lĩnh và hơn hết là nuôi dưỡng cho bản thân lý tưởng sống cao đẹp: sống trách nhiệm, sống vì cộng đồng và sống để lan tỏa những giá trị tích cực. Sau hành trình bền bỉ không ngừng nghỉ, Thu Hồng được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi tròn 18 tuổi.

Sinh viên sống có lý tưởng, khát vọng và rèn luyện để trưởng thành

Huỳnh Văn Sỹ - Ủy viên BCH Đoàn Đại học Kinh tế TP. HCM, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025 cho biết: “Trang sử dân tộc Việt Nam là một bản anh hùng ca bất tận được viết nên bằng máu, mồ hôi và trí tuệ của bao thế hệ. Mình vô cùng tự hào về tinh thần bất khuất, kiên cường, dám đứng lên chống lại mọi kẻ thù xâm lược của dân tộc ta. Dân tộc ta không chỉ tỏa sáng bởi sức mạnh chiến đấu mà còn bởi tinh thần đoàn kết bền chặt, lòng nhân ái bao dung và trí tuệ sáng tạo. Là một sinh viên, mình tự hào khi được tiếp nối dòng chảy lịch sử hào hùng ấy và càng thấy rõ hơn trách nhiệm làm cho truyền thống của Đảng và dân tộc tiếp tục tỏa sáng trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển”.

Theo Sỹ, điều quan trọng nhất là mỗi người trẻ phải biết biến tình yêu Tổ quốc thành hành động cụ thể: “Hãy tự hào để dấn thân, để mỗi ý tưởng, mỗi việc làm, dù nhỏ bé, cũng trở thành một viên gạch góp phần xây dựng nên tương lai bền vững cho đất nước. Mỗi người đều có thể góp phần, từ việc học tập nghiêm túc, sống văn minh, tình nguyện vì cộng đồng cho đến khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ”.

Sinh viên Việt Nam thể hiện tình yêu Tổ quốc qua hành động cụ thể.

Mang trong tim tinh thần cống hiến, dám nghĩ dám làm

Lê Minh Hiếu - Sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM là 1 trong 16 đại biểu của Việt Nam tham dự Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP 2026) lần thứ 49, cho rằng thế hệ trẻ hôm nay cần dấn thân, thử thách và dám theo đuổi những ước mơ lớn.

Khi nhìn lại những trang sử vàng, điều khiến Hiếu tự hào nhất chính là tinh thần dám đứng lên giành độc lập bằng ý chí kiên cường của cả dân tộc. “Đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ với Tổ quốc hôm nay. Với mình, đoàn viên không chỉ là đeo huy hiệu trên ngực áo mà còn là mang trong tim tinh thần cống hiến, dám nghĩ dám làm. Mình muốn bản thân không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành, để một ngày nào đó có thể góp phần vào những việc lớn lao hơn, chung tay xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp và hùng cường”, Hiếu bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở ước mơ, Hiếu còn hiện thực hóa khát vọng ấy bằng niềm đam mê khoa học kỹ thuật và tinh thần khởi nghiệp. Nam sinh cho biết: “Mình mong muốn đóng góp cho đất nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bởi mình tin rằng công nghệ chính là chìa khóa để Việt Nam bứt phá trong thời đại hội nhập”. Trong quá trình học tập, Hiếu đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển dự án kỹ thuật và thử sức ở nhiều cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên. Những trải nghiệm ấy giúp Hiếu nhận ra tiềm năng to lớn của trí tuệ trẻ Việt Nam, đồng thời thôi thúc cậu bạn: “Mình muốn biến những kinh nghiệm và ý tưởng ấy thành giải pháp thực tiễn, góp phần xây dựng một Việt Nam sáng tạo, tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế”.

Gửi thông điệp đến những người trẻ được sống trong hòa bình, Thu Hồng - Văn Sỹ - Minh Hiếu đều cho rằng, chúng ta thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thừa hưởng những thành quả mà cha ông đã hy sinh xương máu để có được. Bởi vậy, đừng ngại mơ ước lớn và cũng đừng sợ bắt đầu từ những việc nhỏ. Hãy sống trách nhiệm, học tập không ngừng và dám hành động, vì mỗi đóng góp của tuổi trẻ hôm nay đều sẽ góp phần làm nên diện mạo hùng cường của đất nước mai sau.

