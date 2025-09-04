Sự thành công chưa từng có tiền lệ của 'bom tấn phòng vé Việt' mang tên 'Mưa đỏ'

SVO - Với những thành tích phòng vé ấn tượng ngoài rạp phim, 'Mưa đỏ' trở thành bộ phim được khán giả đón nhận và đang trên đà trở thành 'bom tấn' ăn khách nhất nhì lịch sử phim Việt.

Tính đến thời điểm này, bộ phim Mưa đỏ đã đạt được doanh thu 453 tỷ đồng - theo số liệu từ Box office Vietnam. Dẫn đầu trong top 5 phim ăn khách nhất phòng vé Việt là Mai của Trấn Thành, với doanh thu 551 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Lật mặt 7: Một điều ước với 483 tỷ đồng, Nhà bà Nữ, với 459 tỷ đồng và Mưa đỏ đã vượt qua phim Bố già với 395 tỷ đồng để lọt top 5 này.

Mưa đỏ còn liên tiếp tạo nên những kỷ lục mới của phim chiếu rạp Việt như: Tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất năm 2025, phim về chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất mọi thời ở Việt Nam, phim có doanh thu ngày cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Và với hiệu ứng lan tỏa sau Đại lễ 2/9, doanh thu bộ phim hứa hẹn sẽ còn tăng nhiệt đáng kể.

Phim Mưa đỏ về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1, gồm toàn những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hoà hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Với thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim này, dàn diễn viên trẻ của Mưa đỏ cũng được khán giả 'biết mặt gọi tên'. Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long, Đình Khang, Steven Nguyễn, Nguyễn Hùng, Hạ Anh đều trở thành những diễn viên được công chúng đón nhận.

Với những nỗ lực và lăn xả của các diễn viên cho bộ phim, thành quả này chính là sự ghi nhận của công chúng. Và đạo diễn – NSƯT Đặng Thái Huyền dành nhiều lời ngợi khen, cảm thán cho sự nỗ lực, lăn xả của dàn diễn viên phim Mưa đỏ. Cô cũng tạo nên kỷ lục mới cho chính mình, khi trở thành nữ đạo diễn có phim đạt doanh thu cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Sự thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, với doanh thu 172 tỷ đồng và nối tiếp là Mưa đỏ, mở ra hy vọng lớn cho các nhà làm phim Việt khi thực hiện dự án về đề tài chiến tranh. Đây vốn được xem là đề tài kén khán giả nhưng sự thành công của hai bộ phim này đã trở thành 'cú hích' để các nhà sản xuất nắm bắt được thị hiếu của khán giả và tạo ra "món ăn" phù hợp.