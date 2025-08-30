Sự kiện nên đi tại Hà Nội dịp Đại lễ 2/9: Concert tại SVĐ Mỹ Đình, xem phim miễn phí

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, giao cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Với thời lượng 2 tiếng, chương trình được chia làm 3 chương gồm: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.
Trước đó, theo kịch bản rò rỉ, bên cạnh các ca khúc sẽ là hoạt cảnh. Bản phối giữa Mẹ yêu con và Còn gì đẹp hơn sẽ vang lên. Đây là một trong những tiết mục được ngóng chờ nhất. Giới trẻ từng so sánh bản hit Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) giống như lời hồi đáp của Mẹ yêu con.
Triển lãm miễn phí, trình diễn 3D mapping
Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Bên cạnh không gian rộng, trưng bày theo chuyên đề bắt mắt, tại một số khu vực còn kết hợp ứng dụng công nghệ AR, 3D/VR/Metaverse, 3D mapping.
Tối 29/8 - 30/8, chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping Hà Nội Rạng rỡ sẽ diễn ra từ 20h đến 22h tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Cập nhật lịch chiếu phim miễn phí
Hoạt động chiếu phim miễn phí nằm trong khuôn khổ triển lãm "Thành tựu 80 năm", diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, bắt đầu từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9. 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ lần lượt được công chiếu, trong đó có nhiều dự án từng khuynh đảo phòng vé như Đào, Phở và Piano, Địa Đạo, Lật Mặt, Em Chưa 18...
Bên cạnh xem phim, khán giả còn được giao lưu với các diễn viên. Chương trình chiếu phim miễn phí tại Rạp chiếu phim - Nhà A - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
Lịch giao lưu với diễn viên (theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):
- Ngày 30/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lấy lội; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 16:00 - 17:00 và 20:00 - 21:00.
- Ngày 31/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu; Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11:00 - 12:00 và 16:00 - 17:00.
- Ngày 1/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Nhà gia tiên; Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11:00 - 12:00 và 16:00 - 17:00.
- Ngày 3/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim Mắt biếc sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 16:00 - 17:00.
- Ngày 5/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim Mùi cỏ cháy sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 11:00 - 12:00.