Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Ăn-Đi-Chill

Google News

Sự kiện nên đi tại Hà Nội dịp Đại lễ 2/9: Concert tại SVĐ Mỹ Đình, xem phim miễn phí

Sam (tổng hợp)

HHTO - Tiếp nối một loạt concert miễn phí trước đó, tối 1/9 sẽ có một chương trình đặc biệt được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sở hữu dàn nghệ sĩ đỉnh cao. Ngoài đi triển lãm, hãy cập nhật ngay danh sách phim đang được chiếu miễn phí nhân dịp Đại lễ.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, giao cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

lineup.png
Dàn nghệ sĩ góp mặt tại chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt là những cái tên được nhiều thế hệ yêu mến như Mỹ Tâm, SOOBIN, Đen, Thùy Chi,...

Với thời lượng 2 tiếng, chương trình được chia làm 3 chương gồm: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Trước đó, theo kịch bản rò rỉ, bên cạnh các ca khúc sẽ là hoạt cảnh. Bản phối giữa Mẹ yêu conCòn gì đẹp hơn sẽ vang lên. Đây là một trong những tiết mục được ngóng chờ nhất. Giới trẻ từng so sánh bản hit Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) giống như lời hồi đáp của Mẹ yêu con.

Triển lãm miễn phí, trình diễn 3D mapping

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Bên cạnh không gian rộng, trưng bày theo chuyên đề bắt mắt, tại một số khu vực còn kết hợp ứng dụng công nghệ AR, 3D/VR/Metaverse, 3D mapping.

bo-2.jpg
bo.jpg
Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tối 29/8 - 30/8, chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping Hà Nội Rạng rỡ sẽ diễn ra từ 20h đến 22h tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Video: @saudo93

Cập nhật lịch chiếu phim miễn phí

Hoạt động chiếu phim miễn phí nằm trong khuôn khổ triển lãm "Thành tựu 80 năm", diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, bắt đầu từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9. 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ lần lượt được công chiếu, trong đó có nhiều dự án từng khuynh đảo phòng vé như Đào, Phở và Piano, Địa Đạo, Lật Mặt, Em Chưa 18...

lich-chieu-3.jpg
chieu-2.jpg
Lịch chiếu phim miễn phí.

Bên cạnh xem phim, khán giả còn được giao lưu với các diễn viên. Chương trình chiếu phim miễn phí tại Rạp chiếu phim - Nhà A - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Lịch giao lưu với diễn viên (theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):

- Ngày 30/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lấy lội; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 16:00 - 17:00 và 20:00 - 21:00.

- Ngày 31/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu; Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11:00 - 12:00 và 16:00 - 17:00.

- Ngày 1/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Nhà gia tiên; Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11:00 - 12:00 và 16:00 - 17:00.

- Ngày 3/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim Mắt biếc sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 16:00 - 17:00.

- Ngày 5/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim Mùi cỏ cháy sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 11:00 - 12:00.

1464-cover.jpg
Sam (tổng hợp)
#Đại lễ 2/9 Hà Nội #đại lễ #đại lễ 2/9 #concert miễn phí #xem phim miễn phí #concert Mỹ Đình #phim miễn phí Hà Nội #triển lãm công nghệ #triển lãm miễn phí #hoạt động miễn phí dịp Đại lễ

Xem thêm

Cùng chuyên mục