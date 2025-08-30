Sự kiện nên đi tại Hà Nội dịp Đại lễ 2/9: Concert tại SVĐ Mỹ Đình, xem phim miễn phí

HHTO - Tiếp nối một loạt concert miễn phí trước đó, tối 1/9 sẽ có một chương trình đặc biệt được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sở hữu dàn nghệ sĩ đỉnh cao. Ngoài đi triển lãm, hãy cập nhật ngay danh sách phim đang được chiếu miễn phí nhân dịp Đại lễ.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, giao cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Dàn nghệ sĩ góp mặt tại chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt là những cái tên được nhiều thế hệ yêu mến như Mỹ Tâm, SOOBIN, Đen, Thùy Chi,...

Với thời lượng 2 tiếng, chương trình được chia làm 3 chương gồm: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Trước đó, theo kịch bản rò rỉ, bên cạnh các ca khúc sẽ là hoạt cảnh. Bản phối giữa Mẹ yêu con và Còn gì đẹp hơn sẽ vang lên. Đây là một trong những tiết mục được ngóng chờ nhất. Giới trẻ từng so sánh bản hit Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) giống như lời hồi đáp của Mẹ yêu con.

Triển lãm miễn phí, trình diễn 3D mapping

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Bên cạnh không gian rộng, trưng bày theo chuyên đề bắt mắt, tại một số khu vực còn kết hợp ứng dụng công nghệ AR, 3D/VR/Metaverse, 3D mapping.

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tối 29/8 - 30/8, chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping Hà Nội Rạng rỡ sẽ diễn ra từ 20h đến 22h tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Video: @saudo93

Cập nhật lịch chiếu phim miễn phí

Hoạt động chiếu phim miễn phí nằm trong khuôn khổ triển lãm "Thành tựu 80 năm", diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, bắt đầu từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9. 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ lần lượt được công chiếu, trong đó có nhiều dự án từng khuynh đảo phòng vé như Đào, Phở và Piano, Địa Đạo, Lật Mặt, Em Chưa 18...

Lịch chiếu phim miễn phí.

Bên cạnh xem phim, khán giả còn được giao lưu với các diễn viên. Chương trình chiếu phim miễn phí tại Rạp chiếu phim - Nhà A - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.