Gen Z mặc Việt phục, "xuyên không" khám phá đám cưới truyền thống ngày xưa

HHTO - Trong ngày 23/8, Gen Z tại TP.HCM có dịp hòa mình trong không gian Ngày Hội Cổ Trang, trải nghiệm văn hóa giao duyên, tham gia têm trầu, chuẩn bị cho một đám cưới cổ truyền.

Từ 9 giờ sáng 23/8 đến hết ngày, tại sảnh trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM), sự kiện Ngày Hội Cổ Trang - nằm trong khuôn khổ buổi giới thiệu phim Khế Ước Bán Dâu mở cửa tự do, chào đón nhiều bạn trẻ tham gia.

Tại đây, không khí nhộn nhịp khi mọi người cùng chuẩn bị cho một đám cưới cổ truyền, được tái hiện qua ba khu vực hoạt động chính: Thử và khoác Việt phục, làm tóc; workshop têm trầu, làm quạt cổ truyền; chụp ảnh tại photobooth cổ trang.

Bước vào khu vực làm tóc, người tham dự như lạc vào phòng chuẩn bị của một cô dâu Việt thời trước. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú trước chiếc bàn được bày trí với tráp son, trâm cài, khăn vấn. Tại đây, các nghệ nhân làm tóc đã trực tiếp thực hiện những kiểu tóc cổ truyền như búi tóc, cài trâm, đính hoa... cho khách tham dự.

Sau khi làm tóc, người tham gia có cơ hội khoác lên mình những bộ Việt phục được thiết kế tinh xảo, lấy cảm hứng từ trang phục thời Lê trung Hưng trong phim. Từng đường may, họa tiết trên trang phục không chỉ đẹp mắt mà còn giúp người mặc cảm nhận vẻ đẹp trang nhã nhưng không kém phần sắc sảo của cổ phục Việt.

Đặc biệt, khu vực photobooth với bối cảnh gian nhà họ Vũ (nhân vật trong phim Khế Ước Bán Dâu) được tái hiện chân thật đã trở thành tọa độ check-in được săn đón. Gen Z hào hứng "xuyên không", lưu lại những khung hình đậm chất điện ảnh cùng bạn bè.

Một quầy têm trầu - biểu tượng không thể thiếu trong lễ cưới hỏi xưa - cũng được sắp xếp như một góc chụp ảnh độc đáo. Ở đây, các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn người tham dự tự tay têm những miếng trầu cánh phượng, giúp người trẻ hiểu thêm về một phong tục đẹp đang dần mai một giữa lối sống hiện đại ngày nay.

Đặc biệt, khách tham dự còn có thể tự tay làm ra những món quà lưu niệm đậm chất cổ trang tại workshop làm quạt sau khi được hướng dẫn vẽ phác thảo: Chọn lựa mẫu quạt tròn hay quạt nan và bắt đầu vẽ lên những họa tiết mang dấu ấn cá nhân.