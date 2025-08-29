TP.HCM: Những "tọa độ check-in" ý nghĩa cho Gen Z dịp đại lễ Quốc khánh 2/9

HHTO - Hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hãy cùng điểm qua những địa điểm check-in ý nghĩa tại TP.HCM để hòa cùng bầu không khí lịch sử hào hùng nhé!

Con đường bích họa “Việt Nam tươi đẹp”

Con đường bích họa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn, TP.HCM) đang “làm mưa làm gió” những ngày tháng 8 và được đông đảo bạn trẻ đến để check-in. Những hình ảnh về đất nước, quê hương cũng như khung cảnh hào hùng của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đều được tái hiện trên bức tranh tường siêu to khổng lồ này.

Dọc mảng tường có rất nhiều góc để Gen Z cùng chiêm ngưỡng và lấy máy ra “tách tách”, lưu giữ khung cảnh tuyệt đẹp này. Với những tông màu chủ đạo như đỏ, xanh, vàng thì một chiếc áo sơ mi/ áo dài trắng sẽ là lựa chọn phù hợp bởi sự đơn giản nhưng cũng rất tinh tế, tạo độ tương phản cho chủ thể trước những gam màu nóng. Bạn có thể dùng những phụ kiện đi kèm như cờ đỏ sao vàng, khăn quàng hình cờ Việt Nam cũng sẽ giúp bộ ảnh của mình đậm chất Việt hơn đó.

Toàn bộ gần 600m tường trải dọc từ đầu cầu Thị Nghè 2 đến trạm biến áp 110Kv Thị Nghè với diện tích 2.600m2 đã thể hiện được sự tự hào về một đất nước và dân tộc luôn trân trọng những giá trị lịch sử và không ngừng đổi mới. Bức bích họa đã lập kỷ lục là đường tranh bích họa có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam.

Một góc của con đường bích họa “Việt Nam tươi đẹp”.

Một góc tranh tái hiện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dinh Độc Lập: Điểm check-in quen thuộc mỗi dịp lễ lớn

Nhắc đến Hội trường Thống Nhất - Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM) thì không thể không nhắc đến những bộ ảnh “nàng thơ”, “chàng thơ” ngày Tết đến hay những bộ ảnh hào hùng, đặc sắc kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, lễ Quốc khánh. Dịp đại lễ 2/9 này, đây vẫn là địa điểm lý tưởng để Gen Z ghé đến, thực hiện những bộ ảnh thể hiện tinh thần yêu nước. Mọi góc tại đây đều toát lên vẻ đẹp cổ điển, hoài niệm và vang vọng niềm tự hào độc lập, chiến thắng của dân tộc ta.

Vẫn như những ngày lễ khác, một bộ áo dài chắc chắn sẽ là trang phục thích hợp để chụp ảnh tại Dinh, đặc biệt là áo dài trắng bởi độ thanh lịch, hài hòa với kiến trúc cũng như cảnh quan. Nhưng các bạn hãy nhớ chọn trang phục với chất liệu lì (không tạo độ bóng) để tránh bức ảnh bị lóa khi chụp ngoài trời. Bạn có thể kèm theo những phụ kiện màu trầm để tạo thêm điểm nhấn cho trang phục cũng như tấm ảnh của mình.

Hai bên Dinh là nơi cho góc chụp bao quát, thấy được toàn bộ phía sau.

Hành lang tầng 1 với các khung cửa sổ là điểm check-in nổi tiếng của giới trẻ.

Ban công của Tứ phương vô sự lâu với góc nhìn chính diện Dinh và trục đường Lê Duẩn.

Hành lang cạnh bên phòng Khánh tiết cũng là một điểm chụp ảnh ấn tượng.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh: Vừa check-in vừa nhìn lại lịch sử

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (phường Xuân Hòa, TP.HCM) là một địa điểm không thể bỏ qua trong dịp đại lễ này. Không gian thoáng đãng, nhiều góc check-in đẹp với dàn máy bay, xe tăng hay con đường tre ngay lối ra của bảo tàng cùng với vị trí ngay trung tâm, gần với các di tích lịch sử lớn chắc hẳn sẽ là những “điểm cộng” để thêm nơi đây vào danh sách cho hành trình của bạn.

Không chỉ là địa điểm check-in, bảo tàng còn là nơi lưu giữ ký ức thời chiến. Tất cả các sự kiện, hiện vật, cột mốc đều được phân loại và tái hiện chân thực theo từng giai đoạn chiến tranh, để khách tham quan có thể thấy và cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến bảo vệ non sông mà các thế hệ trước đã trải qua để có được hòa bình hôm nay.

Toàn cảnh chính diện bảo tàng.

Gian trưng bày Bản Tuyên ngôn độc lập vang lên tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Một góc trưng bày tại bảo tàng.

Ga Metro An Phú: Một góc Việt Nam hiện đại

Một địa điểm vẫn luôn nằm top điểm check-in đầu năm 2025 của các bạn trẻ chính là Ga Metro An Phú (phường An Khánh, TP.HCM). Từ góc cầu thang dẫn lên ga ở đường song hành Võ Nguyên Giáp (giáp TTTM Vincom) có thể thấy rất nhiều bạn check-in với đa dạng phong cách. Trong dịp lễ lớn này, ga An Phú cũng đã “điểm tô” thêm những hàng cờ rực rỡ.

Tuy nhiên, bạn nhớ đảm bảo an toàn vì phía bên phải cầu thang có mật độ phương tiện lưu thông khá cao. Đồng thời, các bạn cũng không nên tụ tập đông ở các lối ra vào nhà ga, tránh gây khó khăn cho mọi người sử dụng tàu điện và cầu vượt nữa nhé!

Cầu vượt nối với nhà ga được trang trí bằng những hàng cờ đỏ rực rỡ.