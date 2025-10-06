Song Hye Kyo đón kỳ nghỉ lễ Chuseok với món quà bất ngờ từ Park Sol Mi

SVO - Song Hye Kyo mới đây đã cập nhật về kỳ nghỉ lễ Chuseok của mình. Nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi bày tỏ niềm vui sướng trước món quà nhận được từ Park Sol Mi.
Vào ngày 5/10 (theo giờ Hàn Quốc), Song Hye Kyo đã gắn thẻ Park Sol Mi trên trang Instagram của mình, với dòng chú thích: 'Unnie, lol ♥'.
Song Hye Kyo đã bày tỏ niềm tự hào bằng cách chụp ảnh cùng một chiếc bánh Kancho có chữ "Hye Kyo". Thử thách mà cô nhận được là "Kancho" của Lotte Confectionery. Sự kiện "Tìm Tên Tôi" là một sự kiện có sự tham gia của người tiêu dùng. 504 cái tên được in ngẫu nhiên trên bề mặt bánh và người tiêu dùng sẽ tải ảnh lên để chứng minh tên của họ. IU, Kang Min Kyung và nhiều người khác đang góp phần tạo nên niềm vui trong đợt nghỉ lễ Chuseok bằng cách chia sẻ ảnh bánh có in tên của họ.