Song Hye Kyo đón kỳ nghỉ lễ Chuseok với món quà bất ngờ từ Park Sol Mi

SVO - Song Hye Kyo mới đây đã cập nhật về kỳ nghỉ lễ Chuseok của mình. Nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi bày tỏ niềm vui sướng trước món quà nhận được từ Park Sol Mi.

Vào ngày 5/10 (theo giờ Hàn Quốc), Song Hye Kyo đã gắn thẻ Park Sol Mi trên trang Instagram của mình, với dòng chú thích: 'Unnie, lol ♥'.

Song Hye Kyo đã bày tỏ niềm tự hào bằng cách chụp ảnh cùng một chiếc bánh Kancho có chữ "Hye Kyo". Thử thách mà cô nhận được là "Kancho" của Lotte Confectionery. Sự kiện "Tìm Tên Tôi" là một sự kiện có sự tham gia của người tiêu dùng. 504 cái tên được in ngẫu nhiên trên bề mặt bánh và người tiêu dùng sẽ tải ảnh lên để chứng minh tên của họ. IU, Kang Min Kyung và nhiều người khác đang góp phần tạo nên niềm vui trong đợt nghỉ lễ Chuseok bằng cách chia sẻ ảnh bánh có in tên của họ.

Song Hye Kyo hiện đang nhận được nhiều lời khen nồng nhiệt với tạo hình ấn tượng trong vai bạn gái cũ của Kim Woo Bin của bộ phim đang gây sốt trên Netflix "Genie, Make a Wish". Song Hye Kyo, người xuất hiện như một lá bài ẩn, đã thực sự tỏa sáng. Vào vai "Geniya", bạn gái cũ của Thần Đèn Satan và vị thần điều khiển mưa, Song Hye Kyo đã tận dụng ngoại hình hoàn hảo của mình và khéo léo tham gia vào một pha "tiki-taka" (tung hứng) với Kim Woo Bin và Suzy.