Song Hye Kyo đón kỳ nghỉ lễ Chuseok với món quà bất ngờ từ Park Sol Mi

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Song Hye Kyo mới đây đã cập nhật về kỳ nghỉ lễ Chuseok của mình. Nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi bày tỏ niềm vui sướng trước món quà nhận được từ Park Sol Mi.

Vào ngày 5/10 (theo giờ Hàn Quốc), Song Hye Kyo đã gắn thẻ Park Sol Mi trên trang Instagram của mình, với dòng chú thích: 'Unnie, lol ♥'.

song-hye-kyo.jpg

Song Hye Kyo đã bày tỏ niềm tự hào bằng cách chụp ảnh cùng một chiếc bánh Kancho có chữ "Hye Kyo". Thử thách mà cô nhận được là "Kancho" của Lotte Confectionery. Sự kiện "Tìm Tên Tôi" là một sự kiện có sự tham gia của người tiêu dùng. 504 cái tên được in ngẫu nhiên trên bề mặt bánh và người tiêu dùng sẽ tải ảnh lên để chứng minh tên của họ. IU, Kang Min Kyung và nhiều người khác đang góp phần tạo nên niềm vui trong đợt nghỉ lễ Chuseok bằng cách chia sẻ ảnh bánh có in tên của họ.

news-pv120251006dbf748141e42450bbdb617a7e3647dd4-p1.jpg
news-pv120251006e4bcd773729b48309fc181ff3424ed3b-p1.jpg
Song Hye Kyo hiện đang nhận được nhiều lời khen nồng nhiệt với tạo hình ấn tượng trong vai bạn gái cũ của Kim Woo Bin của bộ phim đang gây sốt trên Netflix "Genie, Make a Wish". Song Hye Kyo, người xuất hiện như một lá bài ẩn, đã thực sự tỏa sáng. Vào vai "Geniya", bạn gái cũ của Thần Đèn Satan và vị thần điều khiển mưa, Song Hye Kyo đã tận dụng ngoại hình hoàn hảo của mình và khéo léo tham gia vào một pha "tiki-taka" (tung hứng) với Kim Woo Bin và Suzy.
b3pwbw-3f.jpg
Song Hye Kyo sẽ tham gia bộ phim "Show Business" của Netflix, dự kiến ​​ra mắt vào năm sau. Phim còn có sự tham gia của Gong Yoo, Cha Seung Won, Lee Ha Nui và Seolhyun. Lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đầy khắc nghiệt và khốc liệt những năm 1960 và 1980, "Show Business" kể về hành trình của những con người, dù nghèo khó nhưng vẫn mơ ước về một thành công nhỏ nhoi và dốc hết sức lực. Min Ja (Song Hye Kyo) là một người phụ nữ kiên cường được hun đúc từ tuổi thơ đầy thử thách. Trong hành trình tìm kiếm cơ hội trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, cô nhìn thấy một cơ hội và mạnh dạn dấn thân, quyết tâm tạo dựng dấu ấn. Dong Gu (Gong Yoo) là bạn thời thơ ấu của Min Ja. Cùng nhau trải qua đủ mọi hoàn cảnh khi trưởng thành, sau này họ cùng nhau bước vào ngành công nghiệp âm nhạc. Dù liều lĩnh và khó đoán, Dong Gu lại có tình cảm đặc biệt với Min Ja và lắng nghe mọi điều cô nói.
Tuệ Nghi
#Song Hye Kyo Chuseok #Quà tặng Park Sol Mi #Bánh Kancho Lotte #Sự kiện Tìm Tên Tôi #Nữ diễn viên Song Hye Kyo #Netflix Genie Make a Wish #Vai Geniya Song Hye Kyo #Phim Show Business Netflix #Diễn viên Hàn Quốc 2024 #Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc

