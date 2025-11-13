Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau Thiên Địa Kiếm Tâm, Thành Nghị liệu có thoát được dớp thất bại với Trường An 24 kế?

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vậy là Thành Nghị chuẩn bị có phim truyền hình thứ 3 phát sóng trong năm 2025, nhưng liệu Trường An 24 Kế có thành công khi hai phim trước đã thất bại?

Theo dự kiến, ngày 17/12 tới thì phim Trường An 24 Kế có Thành Nghị đóng chính sẽ ra mắt khán giả, là tác phẩm thứ 3 của Thành Nghị phát sóng trong năm nay. Với người khác, có tới 3 phim lần lượt công chiếu trong một năm sẽ là thành tích đáng mừng nhưng với Thành Nghị thì không.

thanh-nghi-4.jpg
Thành Nghị có tới 3 phim lên sóng trong năm nay

Bởi hai phim trước đó là Phó Sơn Hải, Thiên Địa Kiếm Tâm đều không nhận được kết quả tích cực dù được đầu tư mạnh, quảng cáo nhiều. Thậm chí Thiên Địa Kiếm Tâm còn nhận điểm Douban khá thấp, cho thấy khán giả cũng không đánh giá cao chất lượng phim. Càng về sau, đất diễn của Thành Nghị càng ít, anh xuất hiện mờ nhạt đến mức chính fandom Thành Nghị còn kêu gọi tẩy chay phim, đòi lại công bằng cho Thành Nghị.

thanh-nghi-7.jpg
Thiên Địa Kiếm Tâm không thành công như mong đợi

Netizen còn thống kê rằng từ năm 2020 đến nay, Thành Nghị đã có tới 6 phim thất bại liên tiếp khi lượng xem trung bình thấp dưới mức 10 triệu/tập. Dù là phim cổ trang như Trương An Nặc, Dữ Quân Ca, Phó Sơn Hải hay ngôn tình hiện đại như Gió Nam Hiểu Lòng Tôi thì Thành Nghị vẫn chưa thể tạo được đột phá. Thậm chí Thiên Địa Kiếm Tâm còn đang là tác phẩm có lượt xem thấp nhất series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, dù hai phim còn lại của series này cũng bị chê là thất bại.

thanh-nghi-1.jpg
Áp lực đang dồn lên Trường An 24 Kế

Vì thế, áp lực đang dồn lên Trường An 24 Kế, khi khán giả tò mò không biết phim này có giúp Thành Nghị thoát khỏi tình trạng đóng phim nào ế phim đó. Thành Nghị đóng vai một công tử đã tận mắt chứng kiến cả gia đình bị sát hại, chỉ trong một đêm mà mất đi tất cả. Lấy thân phận giả Tạ Hoài An, chàng âm thầm tìm cách truy tìm kẻ thủ ác, lặng lẽ bày binh bố trận để ép đối phương phải sa lưới. Và khi mọi chuyện đưa ra ánh sáng thì thành Trường An phải rúng động.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thành Nghị #Trường An 24 Kế #phim cổ trang #Thành Nghị thất bại #Thiên Địa Kiếm Tâm

