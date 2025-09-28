Rosé tại Global Citizen Festival: Đơn giản, cuốn hút, cover hit ban nhạc huyền thoại

HHTO - Màn trình diễn 12 phút của Rosé BLACKPINK tại Global Citizen Festival trước 60 nghìn khán giả cùng khả năng hát live đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Sau khi Lisa (BLACKPINK) gây tiếng vang khi trở thành headliner tại Global Citizen Festival 2024, việc Rosé xác nhận góp mặt trong lễ hội năm nay càng khiến công chúng háo hức chờ đợi.

Hình ảnh nữ thần tượng vui vẻ tận hưởng sân khấu.

Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), giọng ca chính của BLACKPINK đã có màn ra mắt trên sân khấu Global Citizen Festival 2025, tổ chức tại Great Lawn, Công viên Trung tâm New York, Mỹ. Sự kiện này còn có sự góp mặt của các ngôi sao như Shakira, Cardi B, Tyla, Ayra Starr và Mariah the Scientist, quy tụ khoảng 60 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp.

Xuất hiện trên sân khấu lần này, Rosé diện váy hồng cúp ngực của Aknvas cùng mái tóc tết đặc trưng, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh nàng công chúa Disney ngoài đời thực. Nếu Lisa đem tới sân khấu "cực cháy" với khả năng trình diễn mê hoặc nhờ thần thái và vũ đạo, thì Rosé đem đến set diễn mộc mạc hơn với live band.

Rosé tự tin làm chủ sân khấu, trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả.

Rosé mở màn với ca khúc APT. trong tiếng reo hò cuồng nhiệt từ khán giả. Cô dễ dàng làm chủ giai điệu, kết hợp nhịp nhàng với band nhạc để lan tỏa nguồn năng lượng vui tươi trên sân khấu. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đưa người nghe chạm đến cảm xúc với Two Years, phô diễn khả năng thanh nhạc và chất giọng đầy cảm xúc.

Không khí tại Công viên Trung tâm New York như bùng nổ khi Rosé cất giọng trong bản cover Linger của ban nhạc huyền thoại The Cranberries. Hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hát theo, biến lễ hội âm nhạc này thành dàn hợp xướng khổng lồ. Cuối cùng, Rosé khép lại hành trình âm nhạc bằng bản ballad - Toxic Till The End.

Trong 12 phút, giọng ca chính nhóm BLACKPINK đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với các bài hát khác nhau.

Cô không quên gửi lời tri ân đến ekip và khán giả đã đồng hành cùng mình tại lễ hội âm nhạc lần này.

Đáng chú ý, toàn bộ phần trình diễn của Rosé hoàn toàn không có backtrack, không autotune, cô tự tin khoe giọng hát nội lực của mình khiến nhiều khán giả trầm trồ. Sau phần trình diễn, loạt video và hình ảnh của nữ ca sĩ tại lễ hội nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, nhận về "cơn mưa" lời khen.