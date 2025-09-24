Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%, ông Nguyễn Công Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia và ông Đỗ Tâm Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 24/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), để thảo luận và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trình HĐND tỉnh xem xét bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia, và ông Đỗ Tâm Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường.

Với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường Đỗ Tâm Hiển và Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia Nguyễn Công Hoàng, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Công Hoàng (47 tuổi, quê xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kiến trúc công trình, Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

1393709b44bccee297ad.jpg

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Công Hoàng từng đảm nhận chức danh Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng (cũ); Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia.

Ông Đỗ Tâm Hiển (44 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước; Cử nhân ngôn ngữ Anh.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đỗ Tâm Hiển từng đảm nhận các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi (cũ); Giám đốc BQL dự án các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND, Bí thư Thị ủy Đức Phổ (thị xã Đức Phổ cũ); Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường.

Với việc bầu thêm 2 Phó Chủ tịch tại kỳ họp này, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Phước Hiền, Nguyễn Ngọc Sâm, Đỗ Tâm Hiển và Nguyễn Công Hoàng.

701ae3f82cdca682ffcd-5752.jpg
Ông Nguyễn Công Hoàng (thứ hai từ trái sang) và ông Đỗ Tâm Hiển (thứ hai từ phải sang) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong sáng 24/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Mai Văn Hữu, Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Các ông bà Lê Thị Thu Thủy và Trần Như Vinh giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Nguyễn Ngọc
#Quảng Ngãi bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh #Nguyễn Công Hoàng Quảng Ngãi #Đỗ Tâm Hiển Phó Chủ tịch UBND tỉnh #Kỳ họp HĐND Quảng Ngãi 2021-2026 #Chính sách cán bộ Quảng Ngãi #Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi #Bầu cử lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi #Phân bổ chức vụ lãnh đạo Quảng Ngãi #Quyết định cán bộ tỉnh Quảng Ngãi #Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

Xem thêm

Cùng chuyên mục