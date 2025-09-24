Quảng Ngãi có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%, ông Nguyễn Công Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia và ông Đỗ Tâm Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 24/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), để thảo luận và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trình HĐND tỉnh xem xét bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia, và ông Đỗ Tâm Hiển - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường.

Với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường Đỗ Tâm Hiển và Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia Nguyễn Công Hoàng, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Công Hoàng (47 tuổi, quê xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kiến trúc công trình, Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Công Hoàng từng đảm nhận chức danh Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng (cũ); Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia.

Ông Đỗ Tâm Hiển (44 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước; Cử nhân ngôn ngữ Anh.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đỗ Tâm Hiển từng đảm nhận các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi (cũ); Giám đốc BQL dự án các công trình Giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND, Bí thư Thị ủy Đức Phổ (thị xã Đức Phổ cũ); Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường.

Với việc bầu thêm 2 Phó Chủ tịch tại kỳ họp này, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Phước Hiền, Nguyễn Ngọc Sâm, Đỗ Tâm Hiển và Nguyễn Công Hoàng.

Cũng trong sáng 24/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Mai Văn Hữu, Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Các ông bà Lê Thị Thu Thủy và Trần Như Vinh giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi.