Đồng Nai triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Mạnh Thắng
TPO - Ngày 23/9, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Trương Tấn Nhất Linh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước kể từ ngày 19/9/2025, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

bo-nhiem-cs.jpg
Các cán bộ nhận quyết định.

Hội nghị cũng công bố các quyết định, điều động ông Trần Thế Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến công tác tại Đảng ủy phường Biên Hòa, kể từ ngày 19/9/2025, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Biên Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động bà Nguyễn Thị Bích Liên - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, đến công tác tại Đảng ủy xã Đồng Phú, kể từ ngày 19/9/2025, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định và nêu rõ việc điều động, bố trí cán bộ nhằm tăng cường kịp thời, củng cố kiện toàn nhân sự lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ góp phần cho công tác lãnh đạo toàn diện hơn trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Mạnh Thắng
