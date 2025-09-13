Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ ngày 8 đến 12/9), UBND thành phố Huế, UBND tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lạng Sơn đã tổ chức các hội nghị để công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 11/9, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Sơn La tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Vạn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Sơn nhận công tác tại Sở Tài chính, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, từ ngày 15/9/2025;

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 10/9/2025; quyết định điều động, bổ nhiệm ông Quàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương từ ngày 15/9/2025.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đề nghị các đồng chí lãnh đạo, quản lý trên cương vị mới cùng tập thể cán bộ, công chức phát huy đoàn kết, trí tuệ, sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh những quyết sách kịp thời, đúng pháp luật, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, luôn đặt lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: VOV

Cùng ngày, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Văn Huyến, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại phường Vĩnh Yên.

Ông Nguyễn Văn Huyến được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Huyến nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Ngọc Kiên

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Chí Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc mừng ông Ngô Chí Tuệ được tín nhiệm bổ nhiệm vào cương vị mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của ông Nguyễn Văn Huyến trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là vai trò điều hành công việc Văn phòng UBND tỉnh thời gian sau sáp nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Chí Tuệ làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Kiên

Trước đó vào sáng 10/9, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Du lịch, Sở Tư pháp và Thanh tra TP. Huế.

Theo báo Huế ngày nay, Hội nghị đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ. Cụ thể:

Điều động bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP. Huế, đến Sở Du lịch và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Nhi, Chánh văn phòng Sở Tư pháp, giữ chức Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ánh, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội chính và khoa học công nghệ thuộc Thanh tra TP. Huế, giữ chức Phó chánh Thanh tra thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng đến các cá nhân đã được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Lãnh đạo UBND thành phố chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác cán bộ tại Sở Công Thương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn - giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, kể từ ngày 10/9/2025, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tân Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bùi Quốc Khánh (bên phải) nhận Quyết định, hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn - nhấn mạnh, ông Bùi Quốc Khánh là cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác; trên cương vị mới với trọng trách mới, mong muốn ông Khánh sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, nâng cao trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.