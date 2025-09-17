Quản lý quán karaoke bị bắt vì cho nhóm dân chơi 'phê' ma túy trong phòng VIP

TPO - Ngày 17/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở karaoke trên địa bàn.

Trước đó, ngày 14/9, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra quán karaoke VIP (địa chỉ đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, TP Đà Nẵng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở đã cải tạo quán thành nhiều phòng nghỉ, lắp đặt hệ thống loa đèn nhằm phục vụ khách sử dụng dịch vụ trái phép.

Các đối tượng bị bắt tại quán karaoke.

Lúc 18h15 phút cùng ngày, tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng 406 thì bắt quả tang 10 đối tượng (5 nam, 5 nữ) đang tổ chức, sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng nêu trên về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1989, trú tỉnh Đồng Nai) quản lý quán karaoke, về hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.