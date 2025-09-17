Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Quản lý quán karaoke bị bắt vì cho nhóm dân chơi 'phê' ma túy trong phòng VIP

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở karaoke trên địa bàn.

Trước đó, ngày 14/9, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra quán karaoke VIP (địa chỉ đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, TP Đà Nẵng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở đã cải tạo quán thành nhiều phòng nghỉ, lắp đặt hệ thống loa đèn nhằm phục vụ khách sử dụng dịch vụ trái phép.

3d4b3321586ad2348b7b-501.jpg
Các đối tượng bị bắt tại quán karaoke.

Lúc 18h15 phút cùng ngày, tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng 406 thì bắt quả tang 10 đối tượng (5 nam, 5 nữ) đang tổ chức, sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng nêu trên về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1989, trú tỉnh Đồng Nai) quản lý quán karaoke, về hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #ma túy #karaoke #Công an TP Đà Nẵng #Bắt giữ #tạm giữ hình sự #test nhanh #dương tính ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục