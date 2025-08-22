Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phương Tây thảo luận về phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine, hé lộ vai trò của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Các quan chức quân sự từ Mỹ và một số nước châu Âu đã trình bày phương án với các cố vấn an ninh quốc gia về việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ hỗ trợ bảo vệ Kiev theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, giới chức Mỹ và châu Âu đã xây dựng các phương án quân sự để các cố vấn an ninh quốc gia “xem xét một cách phù hợp”. Trước đó, các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Anh và Ukraine đã họp tại Washington từ ngày 19 đến ngày 21/8.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, Ngoại trưởng Mỹ kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio đã có một cuộc điện đàm với các đối tác châu Âu để thảo luận về các phương án. Trong số đó, có Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Jonathan Powell, Chánh Văn phòng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Bjoern Seibert, Chánh Văn phòng Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Geoffrey van Leeuwen, cùng các đối tác an ninh Pháp, Ý, Đức và Phần Lan.

Nguồn tin cho biết, các chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn đang được hoàn thiện, nhưng về cơ bản, các nước châu Âu sẽ cung cấp "phần lớn" lực lượng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Điều này trùng khớp với bình luận của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance 20/8, rằng châu Âu sẽ cần gánh vác "phần lớn" chi phí của chiến dịch.

"Công tác lập kế hoạch vẫn đang tiếp tục", nguồn tin cho biết, nói thêm rằng Washington vẫn đang "xác định phạm vi vai trò của mình".

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine, nhưng vẫn để ngỏ khả năng cho các hoạt động quân sự khác của Mỹ, bao gồm cả hỗ trợ trên không.

Một trong những phương án là điều lực lượng châu Âu đến Ukraine nhưng để Mỹ nắm quyền chỉ huy và kiểm soát, các nguồn tin nói với Reuters.

Việc hỗ trợ trên không của Mỹ có thể được tiến hành theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine và thực thi vùng cấm bay bằng máy bay chiến đấu của Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều ủng hộ việc triển khai quân đội như một phần của liên minh, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng tỏ ra cởi mở với sự tham gia của nước này.

Tuy nhiên, giới chức quân sự Đức cảnh báo, rằng các nhà lãnh đạo NATO cần phải đối mặt với thực tế là hàng chục nghìn quân sẽ được triển khai ở Ukraine trong dài hạn.

Minh Hạnh
Reuters
