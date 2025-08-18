Phụ huynh và nhà trường lên tiếng về hành vi phản cảm của học sinh với đoàn xe A80

HHTO - Vụ việc nữ sinh Trường THPT Lâm Nghiệp có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trước sự việc, phụ huynh nữ sinh bày tỏ thất vọng, mong được tha thứ, trong khi nhà trường khẳng định sẽ xử lý nghiêm và tăng cường giáo dục ý thức cho học sinh.

Phụ huynh nữ sinh: “Thất vọng, mong được tha thứ”

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh 3 học sinh Trường THPT Lâm Nghiệp (Hà Nội) có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua khu vực Xuân Mai, phụ huynh của một nữ sinh trong nhóm cho biết rất sốc và thất vọng.

Anh N.B.C., cha của nữ sinh chia sẻ rằng gia đình không hề bao che: “Con làm sai thì phải chịu hậu quả. Tôi chỉ mong cộng đồng cho con cơ hội sửa sai và trưởng thành hơn sau sự việc này”. Anh và vợ coi đây là bài học lớn để con gái tự nhìn nhận lại hành động của mình ngay khi vừa mới lên lớp 10.

Hành vi phản cảm của nữ sinh THPT Lâm Nghiệp (Hà Nội).

Nhà trường xác nhận, sẽ xử lý nghiêm

Trước sự việc gây xôn xao dư luận, Ban Giám hiệu Trường THPT Lâm Nghiệp - nơi nữ sinh theo học đã chính thức lên tiếng. Đại diện nhà trường cho biết, có 3 học sinh của trường đã có hành vi không phù hợp, tỏ thái độ thiếu chuẩn mực khi đoàn xe phục vụ của A80 đi qua.

Nhà trường khẳng định đang phối hợp với phụ huynh và cơ quan chức năng để làm rõ, đồng thời sẽ có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp nhằm răn đe và giáo dục học sinh.

Trường THPT Lâm Nghiệp. (Ảnh: Website nhà trường)

Nhấn mạnh giáo dục ý thức, trách nhiệm

Theo đại diện nhà trường, đây là bài học sâu sắc trong việc quản lý, định hướng học sinh cả về đạo đức và hành vi ứng xử nơi công cộng. Nhà trường cam kết tăng cường tuyên truyền để học sinh hiểu rõ giá trị của các sự kiện quốc gia, tránh lặp lại những hành động gây phản cảm.

Cả phía gia đình và nhà trường cùng bày tỏ mong muốn dư luận có sự nhìn nhận toàn diện: vừa lên án hành vi sai trái, vừa tạo điều kiện để học sinh có cơ hội sửa chữa, hoàn thiện bản thân.