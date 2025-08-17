Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

HHTO - Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) đã triệu tập 3 học sinh liên quan đến đoạn clip có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua. Các học sinh bị cảnh cáo, tạm giữ phương tiện và cam kết không tái phạm.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua khu vực gần siêu thị Lan Chi, Cầu Sắt, xã Xuân Mai, Hà Nội. Trong clip, nhóm học sinh mặc đồng phục, đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm, có lời nói và cử chỉ thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trong dư luận.

(Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Công an xã Xuân Mai đã phối hợp cùng Đội CSGT số 12, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) tiến hành xác minh. Chỉ trong ngày 16/8, lực lượng chức năng đã triệu tập cả 3 học sinh lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các học sinh này thừa nhận hành vi vi phạm, thể hiện thái độ hợp tác, cam kết không tái phạm. Công an đã lập hồ sơ, tiến hành cảnh cáo, đồng thời tạm giữ phương tiện vi phạm. Vụ việc cũng được thông báo tới nhà trường nơi các học sinh theo học để phối hợp giáo dục, nhắc nhở.

3 học sinh tại cơ quan công an.

Đại diện Công an xã Xuân Mai cho biết, bên cạnh việc xử lý theo quy định, cơ quan chức năng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về văn hóa ứng xử nơi công cộng, đặc biệt trong những tình huống liên quan đến lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Sự việc sau khi lan truyền trên mạng đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người cho rằng đây là hành vi “thiếu ý thức”, cần chấn chỉnh kịp thời. Một số ý kiến khác nhìn nhận đây cũng là lời cảnh tỉnh để gia đình và nhà trường quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục kỹ năng sống, thái độ tôn trọng chuẩn mực xã hội cho lứa tuổi học sinh.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng theo dõi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và phụ huynh để có biện pháp giáo dục phù hợp, giúp các học sinh rút kinh nghiệm, tránh những hành vi tương tự tái diễn.