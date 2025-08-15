Người phụ nữ qua đời sau gần 1 tháng bị cầu trượt bay trúng trong cơn dông

HHTO - Sau gần 1 tháng chiến đấu với chấn thương nặng do bị cầu trượt tại khu vui chơi chung cư FLC Đại Mỗ (Hà Nội) bay trúng giữa dông lốc, chị N.T.T đã không qua khỏi.

Trước đó vào chiều 19/7, tại sân chơi của chung cư FLC Đại Mỗ (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn hi hữu. Cơn dông lốc kèm gió giật mạnh đã cuốn bay một chiếc cầu trượt trẻ em. Chiếc cầu trượt này rơi trúng chị N.T.T (sinh năm 1987) khi chị đang đi ngang qua, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay lập tức, chị T. được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, chị được chẩn đoán đa chấn thương nghiêm trọng: Chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, suy đa tạng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần nội tạng và lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

Khoảnh khắc giông lốc cuốn cầu trượt bay trúng người phụ nữ ở chung cư FLC Đại Mỗ. (Ảnh cắt từ clip)

Suốt gần 1 tháng điều trị, gia đình đã chi hơn 900 triệu đồng, trong đó hơn 500 triệu đồng phải vay mượn do chị T. không có bảo hiểm y tế. Chiều 13/8, bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe không còn khả quan và đến 16h15 cùng ngày, chị T. đã trút hơi thở cuối cùng.

Trao đổi về khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, mặc dù dông lốc là hiện tượng thiên tai bất khả kháng, vụ việc vẫn cần xem xét trách nhiệm của đơn vị quản lý khu vui chơi. Cơ quan chức năng cần xác minh liệu thiết bị có được chằng chống đúng kỹ thuật và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hay không, để từ đó đánh giá nghĩa vụ bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.