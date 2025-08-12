Thêm một nữ sinh 2K7 ở Hà Nội mất tích bí ẩn: Khi đi khỏi nhà mang theo 2 con mèo

HHTO - Trước đó vào sáng 7/8, nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội rời nhà cùng 2 con mèo và điện thoại của mẹ. Sau nhiều ngày mất liên lạc, gia đình đã trình báo công an để tìm kiếm.

Ngày 12/8, gia đình của nữ sinh Hoàng Thúy Nga (sinh năm 2007, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) đã trình báo cơ quan công an về việc con gái mất tích nhiều ngày.

Theo thông tin gia đình cung cấp, sáng 7/8, khoảng 9h30', Nga rời khỏi nhà, trên người mặc quần bò xám, áo thun đen, mang theo một túi màu nâu, một túi màu đen bên trong có 2 con mèo màu xám, cùng chiếc điện thoại của mẹ. Từ đó đến nay, nữ sinh chưa trở về.

(Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí, cô giáo chủ nhiệm của Nga đã liên hệ được với nữ sinh. Nga trấn an rằng mình đang ở Hà Nội, không ra nước ngoài và được cô giáo khuyên nên về nhà ngay để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi hứa sẽ gọi lại vào buổi chiều, khi cô giáo liên lạc thì chỉ nghe thấy tiếng ồn ở bếp trước khi điện thoại tắt. Gia đình cho biết, nhiều khả năng Nga đã chặn số liên lạc. Mẹ nữ sinh chia sẻ những ngày qua bà luôn trong tình trạng mất ăn mất ngủ, lo lắng và bất an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận và xác minh.