Lưu ý: Cấm, hạn chế nhiều tuyến đường quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình vào ngày 17/8

HHTO - Ngày 17/8, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cấm và hạn chế giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để phục vụ chương trình nghệ thuật “Tự hào người Việt Nam” diễn ra tại quảng trường sân vận động.

Cấm hoàn toàn 2 tuyến đường

Công an thành phố Hà Nội cho biết, các tuyến đường bị cấm hoàn toàn, không cho phép phương tiện lưu thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và phương tiện ưu tiên theo quy định) gồm:

Đường Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến quảng trường Sân vận động Mỹ Đình).

Đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Trần Hữu Dực đến quảng trường Sân vận động Mỹ Đình).

Chiến sĩ Cảnh sát giao thông diễu hành với xe mô tô GWing-1800 phục vụ công tác dẫn đoàn của Công an TP Hà Nội. (Ảnh: MH)

Hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến khác

Ngoài ra, các tuyến đường bị tạm cấm đối với xe tải có trọng tải từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, lực lượng Công an, Quân đội và phương tiện ưu tiên) gồm:

Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).

Lê Đức Thọ (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hồ Hùng Mậu).

Các tuyến Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm.

Đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Đối với ô tô cá nhân và xe máy, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hạn chế lưu thông qua các khu vực nêu trên để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Lưu ý dành cho người dân

Công an Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị vận tải công cộng điều chỉnh lộ trình xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường bị cấm hoặc hạn chế; đồng thời tạm dừng việc trông giữ phương tiện trên các tuyến đường bị cấm hoàn toàn.

Người dân khi tham gia giao thông cần chủ động tìm hiểu phương án phân luồng, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp để di chuyển thuận lợi trong ngày diễn ra sự kiện.