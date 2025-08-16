Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Lưu ý: Cấm, hạn chế nhiều tuyến đường quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình vào ngày 17/8

LINH LÊ

HHTO - Ngày 17/8, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cấm và hạn chế giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để phục vụ chương trình nghệ thuật “Tự hào người Việt Nam” diễn ra tại quảng trường sân vận động.

Cấm hoàn toàn 2 tuyến đường

Công an thành phố Hà Nội cho biết, các tuyến đường bị cấm hoàn toàn, không cho phép phương tiện lưu thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và phương tiện ưu tiên theo quy định) gồm:

  • Đường Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến quảng trường Sân vận động Mỹ Đình).
  • Đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Trần Hữu Dực đến quảng trường Sân vận động Mỹ Đình).
dieu-binh5.jpg
Chiến sĩ Cảnh sát giao thông diễu hành với xe mô tô GWing-1800 phục vụ công tác dẫn đoàn của Công an TP Hà Nội. (Ảnh: MH)

Hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến khác

Ngoài ra, các tuyến đường bị tạm cấm đối với xe tải có trọng tải từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, lực lượng Công an, Quân đội và phương tiện ưu tiên) gồm:

  • Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).
  • Lê Đức Thọ (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hồ Hùng Mậu).
  • Các tuyến Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm.
  • Đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Đối với ô tô cá nhân và xe máy, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hạn chế lưu thông qua các khu vực nêu trên để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Lưu ý dành cho người dân

Công an Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị vận tải công cộng điều chỉnh lộ trình xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường bị cấm hoặc hạn chế; đồng thời tạm dừng việc trông giữ phương tiện trên các tuyến đường bị cấm hoàn toàn.

Người dân khi tham gia giao thông cần chủ động tìm hiểu phương án phân luồng, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp để di chuyển thuận lợi trong ngày diễn ra sự kiện.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
Theo Công an TP Hà Nội
#Hà Nội #cấm đường #Mỹ Đình #giao thông #sự kiện #lễ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục