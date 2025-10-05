Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí.

Ông Lê Ngọc Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

545-20251005091937.jpg
Ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ mới.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, và ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các Phó Chủ nhiệm gồm: ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực; ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Anh Quý.

z7083156529276933ecfdfb4e62f592520b5bfae7a0ec5-17596390347871321162706.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, có 11 Tỉnh uỷ viên giữ chức Bí thư Đảng uỷ đặc khu, xã, phường gồm: Đặc khu Cồn Cỏ; xã Sen Ngư; xã Cam Lộ; xã Lệ Thuỷ; xã Gio Linh; xã Tuyên Hoá; xã Vĩnh Linh; xã Phú Trạch; xã Minh Hoá; phường Đồng Thuận; phường Quảng Trị.

Đặc biệt, có 3 Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường, gồm: Bà Phạm Thị Hân, Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Hới; ông Lê Quang Chiến, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hà; ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn.

Hoàng Nam
#Ông Lê Ngọc Quang #Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị #nhiệm kỳ 2025-2030 #Đại hội Đảng bộ Quảng Trị #Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Trị #Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị #Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 #nhân sự chủ chốt Quảng Trị #nhân sự mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục