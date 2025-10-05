Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí.

Ông Lê Ngọc Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.



Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, và ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các Phó Chủ nhiệm gồm: ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực; ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Anh Quý.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, có 11 Tỉnh uỷ viên giữ chức Bí thư Đảng uỷ đặc khu, xã, phường gồm: Đặc khu Cồn Cỏ; xã Sen Ngư; xã Cam Lộ; xã Lệ Thuỷ; xã Gio Linh; xã Tuyên Hoá; xã Vĩnh Linh; xã Phú Trạch; xã Minh Hoá; phường Đồng Thuận; phường Quảng Trị.

Đặc biệt, có 3 Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường, gồm: Bà Phạm Thị Hân, Bí thư Đảng uỷ phường Đồng Hới; ông Lê Quang Chiến, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hà; ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn.