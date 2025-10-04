Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I: Khởi đầu chặng đường phát triển mới

Hoàng Nam
TPO - Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là bước khởi đầu cho một chặng đường mới – chặng đường của đoàn kết, đổi mới và vươn mình mạnh mẽ, đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Chiều 4/10, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Đồng Hới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10. Phiên trù bị diễn ra với sự tham dự của 448/449 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 128.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

13888-20251004153521.jpg
Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I sẽ chính thức khai mạc vào 8h ngày 5/10. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, đồng thời góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung”, Đại hội cũng đề ra phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

nvd04311-2-2-20251004150112.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, tập trung vào bốn trụ cột: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông – Tây và mở rộng không gian phát triển mới. Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Trước thềm Đại hội, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng lớn vào sự đoàn kết, thống nhất, cũng như khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

“Việc hợp nhất không chỉ là thay đổi về hành chính, mà quan trọng hơn là sự hòa quyện tình cảm, ý chí, để Quảng Trị mới thực sự trở thành mái nhà chung của mọi người” – ông Thắng nhấn mạnh.

nvd04322-20251004150520.jpg
Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Người dân mong đợi Đại hội sẽ quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; trong khi cán bộ, đảng viên kỳ vọng bộ máy sau hợp nhất sẽ tinh gọn, hiệu quả, gần dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng.

Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là bước khởi đầu cho một chặng đường mới – chặng đường của đoàn kết, đổi mới và vươn mình mạnh mẽ, đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Hoàng Nam
#đại hội đại biểu #tỉnh quảng trị #đoàn kết #kỷ cương #đột phá #phét triển

