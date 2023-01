Nhiều bóng hồng công an tham gia Chủ nhật Đỏ tại Bắc Kạn

TPO - Sáng ngày 8/1 (Chủ nhật) hơn 300 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện tại chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 do Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn tổ chức.