Đông đảo người dân Ninh Bình lan tỏa tinh thần hiến máu từ Chủ nhật Đỏ lần thứ XV

Ngày 8/1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 và lan toả thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Dự chương trình có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ; bà Hoàng Thị Bích Thảo - Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Ninh Bình; ông Bùi Trọng Kỳ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình. Cùng dự có người đẹp Đinh Khánh Hòa - Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022.

Từ sáng sớm, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã nhộn nhịp người đến đăng ký và làm các thủ tục kiểm tra sức khỏe. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chìa cánh tay để chia sẻ những giọt máu cứu người.

Trong hàng trăm người tham dự chương trình có màu áo của lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, tăng ni và cán bộ, nhân viên, người lao động các sở, ngành tỉnh Ninh Bình.

Anh Trịnh Minh Công (SN 1996, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) hiện là lao động tự do, một trong những người sớm có mặt tại chương trình để nâng số lần hiến máu của mình lên 3.

"Hôm nay, tôi và nhiều anh em khác cùng xã tham gia hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ. Việc hiến máu ngày càng phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Đây là việc làm rất ý nghĩa, vì vậy nhiều người trong chúng tôi đủ điều kiện đã đăng ký hiến", anh Công nói.

Chị Đoàn Thị Tuyến (SN 1990, xã Ninh An, huyện Hoa Lư) hiện làm công nhân, đã nhiều lần hiến máu. Biết có chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ, chị đã thu xếp công việc để tham gia.

"Tôi bắt đầu hiến máu từ hồi sinh viên đến nay. Đủ điều kiện hiến máu là tôi đăng ký vì có thể giúp đỡ được những người khác trong cơn khốn khó của bệnh tật", chị Tuyến nói.

Anh Trịnh Ngọc Trường (SN 1993, xã Ninh An, huyện Hoa Lư) hào hứng với lần đầu tiên thực hiện hiến máu. Anh Trường cảm thấy rất vui vì đã làm được điều ý nghĩa.

Lan tỏa tinh thần tự nguyện, tự giác hiến máu

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, cho biết chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" đến nay đã bước sang năm thứ 15; là một trong ba chương trình hiến máu tình nguyện lớn trong toàn quốc.

Chủ nhật Đỏ có mục tiêu huy động số lượng máu góp phần đáp ứng nhu cầu chữa bệnh tại các cơ sở y tế và quan trọng hơn, là lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện, hiến máu thành ý thức, thói quen trong đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp dân cư. Đến nay, Chủ nhật Đỏ đã góp phần rất nhiều lan tỏa tinh thần tình nguyện đó.

Thay mặt Ban tổ chức, các bệnh nhân đã, đang và sẽ tiếp nhận nguồn máu để điều trị, nhà báo Lê Xuân Sơn trân trọng cám ơn và tri ân những người hiến máu; sự tham gia tích cực vào phong trào hiến máu và chương trình Chủ nhật Đỏ của tỉnh Ninh Bình.

Ông Bùi Trọng Kỳ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả tốt đẹp.

Trong 5 năm trở lại đây đã có trên 50.000 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và đã tiếp nhận được 40.000 đơn vị máu; đặc biệt năm 2022 toàn tỉnh đã tiếp nhận được gần 10.000 đơn vị máu vượt 13% kế hoạch. Những đơn vị máu quý giá đó đã đáp ứng kịp thời cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn và chia sẻ với các bệnh viện tuyến Trung ương.

Ông Bùi Trọng Kỳ nhấn mạnh, để đáp ứng nguồn máu dự trữ, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì mỗi chúng ta đều phải quan tâm đến phong trào hiến máu tình nguyện và cùng nhau đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người tham gia. Mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng của nhiều người đây chính là thông điệp, nội dung, mục đích ý nghĩa, là hành động của các tình nguyện viên trong ngày Chủ nhật Đỏ.

"Chúng tôi tin tưởng rằng ngày Chủ nhật Đỏ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, triển khai trên địa bàn tỉnh và đất nước Việt Nam góp phần thổi bùng lên ngọn lửa của lòng nhân ái, ngọn lửa của sự sẻ chia đối với người thân, bạn bè và những người xung quanh", ông Kỷ nói.

Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” được tổ chức lần đầu vào năm 2009, xuất phát từ một cuộc họp nội dung hằng ngày của, khi tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng trong dịp Tết Nguyên đán tại các bệnh viện được đưa ra bàn thảo.

Từ Chủ nhật Đỏ lần thứ nhất do báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức với một điểm hiến máu duy nhất tại Hà Nội, tiếp nhận được 96 đơn vị máu, trong suốt những năm qua, báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành là Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng nhiều đơn vị khác vẫn luôn bền bỉ với sứ mệnh kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia giọt máu từ huyết quản vì sự sống của những nạn nhân kém may mắn vì tai nạn giao thông, những người bệnh cần điều trị và nhiệt thành trong việc góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước lớn mạnh.