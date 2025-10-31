Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc Hoa hậu Hương Giang trước ngày lên đường dự thi Miss Universe 2025

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Trước ngày lên đường tới Thái Lan tham gia Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang đã có buổi send-off hoành tráng, với sự tham gia của rất nhiều người đẹp trong làng Hoa - Á hậu Việt.

Hành trình của Nguyễn Hương Giang với tư cách là Miss Universe Vietnam 2025 chính thức bắt đầu bằng sự kiện Send-off Representative of Miss Universe Vietnam 2025 diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 30/10 tại TP.HCM.

huong-giang1.jpg
huong-giang.jpg

Miss Universe mỗi năm đều có những thông tin mở rộng tiêu chí từ chấp nhận phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn hoặc có con. Từng đăng quang Miss International Queen 2018, Hương Giang tham gia Miss Universe 2025 với tư cách Miss Universe Vietnam 2025 thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng nhan sắc.

huong-giang3.jpg
huong-giang2.jpg

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, trải qua hơn một thập kỷ bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang ngày càng khẳng định bản lĩnh trong vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC và nhà sản xuất.

huong-giang7.jpg
huong-giang6.jpg

Trong bối cảnh không tổ chức cuộc thi theo hình thức truyền thống, Chủ tịch Miss Universe Vietnam (MUVN) - ông Valentin Trần khẳng định việc chỉ định đại diện năm 2025 là một quyết định chiến lược, nhằm duy trì sứ mệnh trao quyền cho phụ nữ Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

huong-giang5.jpg
huong-giang4.jpg

Việc chỉ định đảm bảo tuân thủ theo quy trình, quy định, tiêu chí của Miss Universe Organization (MUO) cũng như sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Hương Giang - người phụ nữ chuyển giới đầu tiên đại diện Việt Nam tại Miss Universe - được xem là bước tiến mang tính lịch sử của tổ chức.

huong-giang8.jpg

Hương Giang sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng sớm ngày 31/10 để tham gia chuỗi hoạt động chính thức cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện nhan sắc được mong chờ nhất năm.

