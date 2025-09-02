Nguyễn Ngọc Tuệ Đan: Á khoa SKĐA ghi dấu ấn tại màn đồng diễn A80 và sinh nhật ý nghĩa trong ngày Quốc khánh 2/9

SVO - Với người Việt Nam, ngày 2/9 là dấu mốc lịch sử trọng đại, và năm 2025 càng ý nghĩa hơn khi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Với Nguyễn Ngọc Tuệ Đan, niềm tự hào ấy còn nhân đôi bởi đây cũng chính là ngày sinh nhật của cô. Càng đặc biệt hơn, nữ diễn viên trẻ sinh năm 2006, Á khoa Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đã vinh dự góp mặt trong màn đồng diễn nghệ thuật A80 kỷ niệm Quốc khánh.

Không chỉ có sinh nhật trùng với ngày Quốc khánh, Tuệ Đan còn là một gương mặt trẻ đầy triển vọng, ghi dấu bằng nhiều thành tích trong học tập và nghệ thuật – kết quả của sự cố gắng bền bỉ và niềm đam mê với nghề.

Nguyễn Ngọc Tuệ Đan - Bí thư Chi đoàn lớp Diễn viên Kịch, Điện ảnh, Truyền hình K44A tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Từ học sinh giỏi toàn diện đến Á khoa trường nghệ thuật

Sinh ngày 2/9/2006, Nguyễn Ngọc Tuệ Đan hiện là Bí thư Chi đoàn lớp Diễn viên Kịch, Điện ảnh, Truyền hình K44A của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Không chỉ chăm chỉ trong học tập, Tuệ Đan còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, để lại nhiều dấu ấn ngay từ những năm phổ thông. Cô từng đạt Giải Nhất cuộc thi Kể chuyện Bác Hồ 2022, Giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm tài năng 2022, Giải Nhì cuộc thi Cuốn sách tôi yêu 2023 và được mời tham gia chương trình Cuốn sách tôi chọn trên Đài Truyền hình Quốc hội. Đặc biệt, năm 2023, cô giành Giải Nhì Toàn đoàn tại Cuộc thi Dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An.

Không chỉ đạt nhiều giải thưởng, Tuệ Đan còn là một trong những gương mặt tiêu biểu của Trường THPT Đặng Thúc Hứa khi được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp huyện năm 2024. Bên cạnh đó, cô nhiều năm liền là Học sinh giỏi toàn diện và có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn cũng như phong trào Thanh niên.

Tuệ Đan trở thành Đại sứ Truyền thông - Khai Sắc Tuồng Thanh.

Với niềm đam mê nghệ thuật, Tuệ Đan đã nỗ lực và xuất sắc trở thành Á khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Bước chân vào giảng đường, cô tiếp tục khẳng định mình qua nhiều hoạt động: đạt Giải Nhất tập thể cuộc thi Tài năng Sinh viên của Khoa Sân khấu, được chọn làm Đại sứ Truyền thông chương trình Khai Sắc Tuồng Thanh, và ghi dấu ấn trên sân khấu Cine7 – Ký ức Phim Việt với các vai diễn như Vân trong Nổi Gió hay bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong Đường Thư.

Tuệ Đan ghi dấu với thành tích trong công tác Đoàn trường.

Tuệ Đan gây ấn tượng khi tham gia chương trình Cine7 - Ký ức Phim Việt.

Đồng diễn nghệ thuật – Một trải nghiệm đáng nhớ

Khi nhận tin sẽ tham gia đồng diễn nghệ thuật A80, Tuệ Đan chia sẻ: “Ban đầu mình khá bất ngờ và cũng có chút lo lắng vì không biết tập luyện có khó không. Nhưng trên hết, mình cảm thấy vô cùng vui và tự hào khi được góp mặt trong một sự kiện lớn, được đóng góp dù chỉ một phần nhỏ cho Tổ quốc".

Trải nghiệm đáng nhớ của Tuệ Đan khi tham gia đồng diễn nghệ thuật A80.

Niềm vui và sự tự hào khi tham gia đồng diễn A80.

Trải qua những buổi tập luyện vất vả, có khi phải dầm mưa dãi nắng, Tuệ Đan và các bạn đã cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành phần trình diễn. Cô chia sẻ: “Dù mệt nhưng nhờ vậy mọi người gắn bó với nhau hơn. Chúng mình quyết tâm vượt nắng thắng mưa vì Tổ quốc".

Sau trải nghiệm này, Tuệ Đan tâm sự: “Mình nhận ra yêu nước không chỉ là những điều to tát, mà còn từ việc cùng nhau góp sức trong một chương trình ý nghĩa. Nghệ thuật cũng cho mình thấy rõ sức mạnh kết nối và lan tỏa tinh thần ấy đến với mọi người”.

Tuệ Đan còn nổi bật với thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa xuất sắc.

Với những thành quả đã đạt được, Tuệ Đan là hình ảnh của một gương mặt trẻ nhiều triển vọng, luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cô gái sinh đúng ngày Quốc khánh đang từng ngày viết tiếp hành trình của mình, với mong muốn mang đến thêm những đóng góp nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho nghệ thuật và cho Tổ quốc.