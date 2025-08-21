Người hâm mộ xót xa trước hình ảnh mới nhất của “công chúa nhạc Pop” Britney Spears

HHTO - Video mới trên Instagram của Britney Spears ghi lại khoảnh khắc cô hát trong căn nhà bừa bộn. Hình ảnh khác lạ này nhanh chóng khiến người hâm mộ bày tỏ sự lo ngại về tình trạng của nữ ca sĩ.

Ngày 19/8, Britney Spears bất ngờ đăng tải một video mới trên Instagram và ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Trong clip, “công chúa nhạc pop” diện crop-top chấm bi, quần soóc cạp trễ cùng đôi bốt đen cao, đứng hát giữa căn phòng khá bừa bộn với chiếc đèn và góc máy được chỉnh đi chỉnh lại. Britney còn để lại chú thích: “Đang loay hoay với cái đèn và dọn dẹp nhà cửa như chẳng có ngày mai.”

Britney Spears khiến fan lo lắng về hình ảnh trong video gần đây.

Chỉ với thời lượng ngắn, video đã thu về hàng nghìn lượt tương tác. Dù vậy, thay vì cảm thấy thú vị, nhiều người hâm mộ lại bày tỏ sự lo lắng với tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng yêu nhạc tỏ ra lo ngại trước trạng thái sức khỏe của giọng ca Toxic.

Kể từ khi thoát khỏi quyền giám hộ vào năm 2021, Britney thường xuyên gây chú ý với những video “khác lạ” - từ cảnh nhảy múa cùng lưỡi dao, tự tin khoe dáng trong những clip táo bạo cho tới những khoảnh khắc khiến người xem thấy khó hiểu. Chính điều này khiến các khán giả ngày càng lo lắng hơn cho sức khỏe của nữ ca sĩ.

Vẻ đẹp huyền thoại từng làm nên biểu tượng nhạc Pop toàn cầu.



Britney từng khiến người hâm mộ hoang mang vì màn múa dao nguy hiểm.

Theo Page Six, báo chí đã cố gắng liên hệ với đại diện của Britney để hỏi rõ tình hình nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức nào.

Britney Spears sinh năm 1981, được mệnh danh là “Công chúa nhạc Pop” với loạt hit đình đám như ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again hay Toxic. Cô từng là một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới cuối thập niên 1990 tới đầu 2000. Sau nhiều năm sống dưới quyền giám hộ, vào năm 2021, Britney chính thức được tự do, mở ra một chương mới trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.