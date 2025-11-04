Người đàn ông lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

TPO - Ngày 4/11, lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết đã khen thưởng ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.

Những ngày mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư Trường Định chìm trong biển nước. Dù chính quyền đã dựng rào chắn, cảnh báo không băng qua khu vực nguy hiểm, song vẫn có người chủ quan liều mình vượt lũ.

Vào khoảng 4h sáng 28/10, khi đang ngủ, ông Chiến giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thất thanh. Một phụ nữ đi làm sớm bị nước cuốn ngã, mắc kẹt giữa dòng chảy ngay trước nhà ông. Ngay lập tức, ông Chiến bật dậy, cầm đèn pin lao ra và thấy người phụ nữ bị mắc giữa dòng nước xiết.

Ngay lập tức, ông cùng mấy người hàng xóm liền chạy ra ứng cứu, đưa người phụ nữ vào nhà. "Chỉ cần chậm vài giây thôi, nước lũ chạy mạnh có thể chị ấy sẽ bị cuốn trôi ra sông rồi. Rất may tôi và dân làng kịp thời phát hiện”, ông Chiến kể.

Ông Trần Đình Chiến và giấy khen của UBND phường Hải Vân dành tặng.

Chiều cùng ngày, khi nước lũ dâng cao lút đầu người, ông lại nghe tiếng kêu cứu từ cánh đồng trước nhà. Ngoài kia, bốn người (2 nam, 2 nữ) đang bấu víu vào cột điện giữa dòng nước mênh mông sau khi chiếc ghe của họ bị lật.

Không chút do dự, ông Chiến khởi động chiếc ghe nhỏ, lao ra giữa dòng nước xiết. Ghe chao đảo, ông gồng mình giữ lái, khéo léo điều khiển tiếp cận người gặp nạn. Ông lần lượt đưa hai phụ nữ lên ghe trước, đưa vào nơi an toàn rồi quay lại cứu tiếp hai người đàn ông đang dần kiệt sức.

“Giữa lúc nguy cấp như vậy, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết phải cứu người là trước hết. Nếu chậm trễ, họ có thể không còn cơ hội để an toàn”, ông Chiến nhớ lại.

Ông Chiến tại vị trí cột điện nơi người bị nạn được ông ứng cứu.

Trước đó, trong các trận ngập năm 2023, ông cũng từng bơi giữa dòng nước cuồn cuộn để cứu người. Nhận giấy khen của chính quyền, ông Chiến cười hiền bảo: Ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi. Thấy người gặp nạn mà đứng nhìn thì không đành.

Hành động dũng cảm của ông Trần Đình Chiến được người dân và chính quyền phường Hải Vân xem là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tinh thần quả cảm giữa thiên tai.