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Nhịp sống Thủ đô

Người dân bì bõm lội nước về nhà, Đại lộ Thăng Long ùn tắc kéo dài

Phùng Linh

TPO - Cơn mưa xối xả chiều tối với lượng nước gần 140mm khiến đường gom Đại lộ Thăng Long tê liệt, nhiều tuyến phố tại khu đô thị phía Tây Hà Nội ngập sâu đến tận 20h, buộc người dân phải bì bõm dắt xe, bế con nhỏ vượt dòng nước về nhà.

Chiều tối ngày 27/8, người dân bì bõm lội nước qua các điểm ngập sâu ở phía Tây Hà Nội.
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16h30 chiều nay, cơn giông bất ngờ kèm theo mưa lớn đổ xuống khu vực Hà Nội khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nước.
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Đến 17h30, chỉ sau khoảng một giờ mưa lớn, các tuyến đường Hoàng Tùng, Thiên Phúc (khu đô thị Geleximco) cùng đường gom Đại lộ Thăng Long đã xuất hiện nhiều điểm ngập sâu từ 0,5 – 0,6m. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, khu vực Tây Mỗ, Đại Mỗ ghi nhận lượng mưa cao nhất toàn thành phố, đạt tới 137,9mm.
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Thời điểm mưa lớn đúng vào giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ngập sâu tới nửa bánh xe khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.
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Nhiều phương tiện chết máy do di chuyển vào khu vực ngập sâu.
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Bất lực trước các đoạn đường ngập sâu, người tham gia giao thông chấp nhận bì bõm dắt xe qua nước hoặc tìm điểm cao ráo trú tạm chờ hết ngập.
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Dòng phương tiện kéo dài, dừng chờ cứu hộ và nhích từng mét qua điểm ngập sâu.
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Mưa lớn đúng giờ tan tầm gây ngập sâu, đến 19h tối, nhiều phụ huynh vẫn chật vật cõng, bế con nhỏ, thậm chí phải thuê thuyền chở các em qua những vùng nước sâu.
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Một số hộ dân phải tát nước, làm vách chắn để ngăn nước tràn vào tầng hầm các căn nhà liền kề.
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Trước cổng khu đô thị Geleximco, hai miệng hố ga mất nắp bị nước ngập che khuất hoàn toàn nhưng không có rào chắn hay biển cảnh báo. Người dân tại đây cho biết, đã có trường hợp người đi đường bị sập hố và chấn thương khi cố di chuyển qua đoạn đường này.
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Mưa lớn không ngớt chiều ngày 27/8, hai bên đường gom Đại lộ Thăng Long và các hầm chui dân sinh đã bị ngập nặng, giao thông hướng ra ngoại thành tê liệt. Tới 20h, lượng nước chưa có dấu hiệu rút khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn.
Phùng Linh
#ngập lụt #Đại lộ Thăng Long #Hà Nội #ngập sâu #giao thông #mưa lớn #ùn tắc

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