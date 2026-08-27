Người dân bì bõm lội nước về nhà, Đại lộ Thăng Long ùn tắc kéo dài

TPO - Cơn mưa xối xả chiều tối với lượng nước gần 140mm khiến đường gom Đại lộ Thăng Long tê liệt, nhiều tuyến phố tại khu đô thị phía Tây Hà Nội ngập sâu đến tận 20h, buộc người dân phải bì bõm dắt xe, bế con nhỏ vượt dòng nước về nhà.