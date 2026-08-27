Người dân bì bõm lội nước về nhà, Đại lộ Thăng Long ùn tắc kéo dài

TPO - Cơn mưa xối xả chiều tối với lượng nước gần 140mm khiến đường gom Đại lộ Thăng Long tê liệt, nhiều tuyến phố tại khu đô thị phía Tây Hà Nội ngập sâu đến tận 20h, buộc người dân phải bì bõm dắt xe, bế con nhỏ vượt dòng nước về nhà.
Bất lực trước các đoạn đường ngập sâu, người tham gia giao thông chấp nhận bì bõm dắt xe qua nước hoặc tìm điểm cao ráo trú tạm chờ hết ngập.
Mưa lớn đúng giờ tan tầm gây ngập sâu, đến 19h tối, nhiều phụ huynh vẫn chật vật cõng, bế con nhỏ, thậm chí phải thuê thuyền chở các em qua những vùng nước sâu.
Trước cổng khu đô thị Geleximco, hai miệng hố ga mất nắp bị nước ngập che khuất hoàn toàn nhưng không có rào chắn hay biển cảnh báo. Người dân tại đây cho biết, đã có trường hợp người đi đường bị sập hố và chấn thương khi cố di chuyển qua đoạn đường này.