Giáo dục

Cổng trường

Google News

Ngôi trường tiên phong thực hiện chương trình Tú tài quốc tế tại miền Trung

Thanh Hiền

Đây là khung chương trình phù hợp nhất để chuẩn bị cho thế hệ trẻ trước những thách thức của tương lai. Mục tiêu của nhà trường là đảm bảo học sinh tại khu vực Đà Nẵng được tiếp cận nền giáo dục được công nhận toàn cầu.

Ngày 28/1, Trường quốc tế Odyssey (thành phố Đà Nẵng) tổ chức buổi lễ "Vươn mình về tương lai".

3.jpg
Học sinh dẫn phụ huynh tham quan khuôn viên trường.

Điểm nhấn của sự kiện là khởi công tòa nhà khối Trung học và khu đa năng mới. Dự án này thể hiện cam kết sâu sắc của nhà trường trong việc cung cấp cơ sở vật chất và không gian học tập vượt trội cho học sinh với tổng diện tích sàn hơn 5.000m2. Các khu vực học tập chuyên biệt gồm phòng thí nghiệm khoa học, xưởng thiết kế, xưởng mỹ thuật và phòng âm nhạc. Khu vực hỗ trợ học sinh gồm thư viện tổng hợp và các không gian sinh hoạt chung. Ngoài ra còn có nhà thi đấu đa năng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm học 2027-2028. Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng khánh thành hồ bơi mới tiêu chuẩn 25m.

Ông Michael Osswald, Giám đốc điều hành cho hay trường tiên phong thực hiện chương trình Tú tài Quốc tế (IB), là ngôi trường đầu tiên và duy nhất tại miền Trung cung cấp các chương trình Tú tài quốc tế.

"Chúng tôi chọn chương trình IB vì đây là khung chương trình phù hợp nhất để chuẩn bị cho thế hệ trẻ trước những thách thức của tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo học sinh tại khu vực Đà Nẵng được tiếp cận nền giáo dục được công nhận toàn cầu này, nơi nuôi dưỡng tư duy phản biện, lòng trắc ẩn và là lộ trình tuyệt vời để bước vào các bậc học cao hơn trên toàn thế giới”, ông chia sẻ.

2-2.jpg
Trường vừa đưa vào sử dụng hồ bơi tiêu chuẩn 25m.

Ông Dene Bright, tân Hiệu trưởng, nhấn mạnh rằng nhà trường sẽ tiếp tục tập trung thiết lập các tiêu chuẩn giáo dục cao. “Nhà trường đang xây dựng một nơi mà sự nghiêm túc trong học thuật song hành cùng một cộng đồng an toàn, hỗ trợ lẫn nhau, giúp học sinh có bộ rễ văn hóa vững chắc và đôi cánh để bay đến bất cứ nơi đâu trên thế giới’, ông nói.

Tọa lạc tại khu đô thị Sentosa City, trường quốc tế Odyssey có vị trí thuận tiện để di chuyển từ Đà Nẵng và Hội An. Khuôn viên trường trải rộng trên diện tích 14.000m2. Trong tương lai, trường có khả năng đón khoảng 700 học sinh.

Thanh Hiền
