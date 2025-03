vnEdu Tú Tài - Ứng dụng học trực tuyến số 1 Việt Nam theo chương trình mới

3 loài thực vật mới, quý hiếm vừa được các nhà khoa học phát hiện ở Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận). Do phạm vi phân bố hẹp, các loài mới này đang đối mặt với nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

TPO - Khi bị đưa về trụ sở công an để làm việc do dùng dao chém người, đối tượng Phạm Hoàng Tuân đã đập vỡ bảng hiệu của Công an thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.