Ngắm trang phục trong ngày đầu tại Miss Universe 2025 của Hoa hậu Hương Giang

HHTO - Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025) đã tới Thái Lan, sẵn sàng cho hành trình chinh phục chiếc vương miện của cuộc thi nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh.

Sáng 31/10 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, Hoa hậu Hương Giang chính thức khởi hành đến Thái Lan và bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Universe 2025.

﻿huong-giang1.jpg
huong-giang2.jpg

Tại sân bay, nàng hậu diện thiết kế áo dài nhung màu đỏ cách điệu, gây ấn tượng nhờ phong thái tự tin, tràn đầy năng lượng. Người đẹp cầm chiếc túi nhung cùng gam màu đỏ với lá cờ sao vàng của quốc kỳ Việt Nam. Thiết kế này được khen mang đậm tinh thần dân tộc mà vẫn thời trang, nổi bật.

Vừa đặt chân tới Thái Lan, Hương Giang ngay lập tức đến viếng Vương thái hậu Sirikit. Cô diện trang phục trắng đen thanh lịch, được khen tinh tế khi chủ ý cài thêm ruy băng tưởng niệm, thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93.

Layout thứ 3 Hoa hậu Hương Giang dành cho buổi phỏng vấn tại trụ sở JKN Global Group của Miss Universe. Thiết kế cắt xẻ táo bạo, vẫn mang gam màu trầm, thể hiện sự đồng cảm với mất mát của người dân Thái Lan.

ava-1056.jpg

Hoa hậu Nguyễn Hương Giang sẽ tham gia chuỗi hoạt động chính thức của Miss Universe 2025 cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm Chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện nhan sắc được mong chờ nhất năm.

123.jpg
#Hoa hậu Hương Giang #Miss Universe 2025 #Thái Lan #Hoa hậu Việt Nam #Trang phục dự thi #Chung kết Miss Universe #Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74

