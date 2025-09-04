Nga - Ấn Độ đàm phán thương vụ mua bán 'rồng lửa' S-400

Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugayev cho biết, Moscow và New Delhi đang xem xét mở rộng nguồn cung cấp hệ thống tên lửa S-400 của Nga cho Ấn Độ.
"Như đã biết, Ấn Độ đã sở hữu hệ thống S-400 của Nga. Chúng tôi cũng có cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thể có các đợt cung cấp mới. Cho đến nay, chúng tôi đang đàm phán về vấn đề này", ông nói.
Quan chức này nói thêm rằng một lĩnh vực hợp tác khác giữa Nga và Ấn Độ là cung cấp máy bay chiến đấu Su-57.
Ấn Độ đã nhận được ba trong số năm hệ thống phòng không S-400 mà nước này mua từ Nga với giá 5,43 tỷ USD vào năm 2018. Hai hệ thống còn lại dự kiến sẽ được giao vào năm 2026.
Truyền thông Ấn Độ trước đó ca ngợi hệ thống S-400 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các căn cứ không quân và cơ sở quân sự của nước này trong cuộc xung đột với Pakistan hồi tháng 5.
Đáng chú ý, vào thời điểm đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng xác nhận vai trò to lớn của hệ thống S-400, đồng thời nhấn mạnh hệ thống phòng không do Nga sản xuất đã mang lại "sức mạnh chưa từng có" cho nước này.
S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.
Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.
Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.