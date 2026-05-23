Nếu không ở Hà Nội…

Bài viết đưa ra những lập luận và dẫn chứng phản ánh tinh thần của cái tựa đề. Nó được thiết kế để phân loại. Người xuất sắc thật sự thì nó đẩy lên cao.

Người còn lại thì nó vắt kiệt, chậm rãi, nhẹ nhàng, đến mức bạn không nhận ra mình đang bị vắt kiệt cho đến khi đã 35 tuổi, vẫn ở trọ, vẫn kẹt xe mỗi sáng, vẫn tự nhủ thêm một năm nữa xem sao…”. Cuối cùng, tác giả cho rằng nếu phải rời Hà Nội, thì cảm giác tệ nhất đó là “mất mặt với người quen và cảm giác thua cuộc”.

Hiệu ứng mạnh mà bài viết tạo ra bởi rơi đúng thời điểm Thủ đô đang trở thành đại công trường với các đại dự án, hàng ngàn ngôi nhà bị giải tỏa, nhiều người chơi vơi dự định trụ lại hay về quê. Cùng với đó là hàng nghìn phận đời lặng lẽ hồi hương khi không thể bám trụ buôn bán mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội.

Bài toán “sống mãi với thủ đô” (tên tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng) quả thật lắm lúc cay đắng. Khi sở hữu một căn hộ là giấc mơ không tưởng với đồng lương bình thường, rồi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khói bụi, tắc đường,… Tất nhiên nếu không ở lại Hà Nội, bạn cũng không phải kẻ thua cuộc, thậm chí cuộc sống, sự nghiệp còn ổn định hơn.

Ở đây tôi không khuyên bạn nên “đầu hàng” rời khỏi chốn kinh kỳ, hay kiên gan bám trụ. Đó thuộc về quyết định của mỗi người, dựa trên căn tính cá nhân của chính mình mà không bị ảnh hưởng bởi ai khác. Mà muốn nói rằng đời sống này đâu chỉ dựa vào tư duy nhị nguyên đơn giản, thậm chí cực đoan, kiểu đi/ở, xuất sắc/bình thường, được/mất, thắng/thua… Nếu bạn chỉ nhìn thấy ở đó cơ hội “cày” tiền và địa vị, và mơ về những điều kiện ăn ở, đi lại như trong mơ, thì bạn hãy cứ vậy đi. Và nên sớm bỏ cuộc nếu vận may không đến.

Còn tôi, dưới góc nhìn của một cá nhân sáng tạo, lại tâm đắc hơn với câu này của thi hào người Áo Rainer Maria Rilke, tác giả “Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi”: “Hãy để mọi thứ đến với bạn, cả vẻ đẹp và nỗi kinh hoàng. Cứ tiếp tục tiến lên, không cảm xúc nào là vĩnh viễn”.

Mỗi nơi chốn đời người đều có sinh mệnh của riêng nó. Người chạy đua tìm kiếm cơ hội, săn lùng vận may, tiền bạc, địa vị. Người chậm rãi bước đi, thoát khỏi mọi xô bồ để học hỏi, lắng nghe, làm đầy đời sống tri thức và tinh thần của mình.

Chẳng có gì mất mặt hay thua cuộc nếu phải rời Hà Nội. Bạn xem đó là chiến trường thì khi rời đi chỉ mang theo hình ảnh ngổn ngang của một bãi chiến trường. Còn nếu bạn chọn đó là nơi để mình thực sự lớn lên, cống hiến và trưởng thành nhanh hơn mọi nơi khác, thì bạn sẽ thấy rất nhiều màu xanh. Ngày mai, nhiều người khăn gói rời đi, nhưng cũng sẽ có không ít người tìm đến...

