Giới trẻ

Google News

Nâng bước thế hệ tương lai của người lính bảo vệ Thủ đô

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 13/9, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh tiêu biểu, xuất sắc; các cháu có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, vượt khó học giỏi năm học 2024-2025.

btltd-13.jpg
Tham dự chương trình có Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân - Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác khuyến học, khuyến tài nói chung và việc học tập, rèn luyện của các cháu học sinh là con của cán bộ, nhân viên trong BTL nói riêng.

Năm học 2024-2025, có nhiều học sinh là con của cán bộ, nhân viên trong BTL đã giành được thành tích cao tại các kỳ thi, với một giải cấp quốc gia, 12 giải cấp tỉnh, thành phố, 66 giải cấp quận, huyện, thị xã.

Có 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; 114 cháu học sinh tiêu biểu, xuất sắc đạt giải nhất, nhì, ba tại các kì thi, đấu trường cấp quận, huyện, thị xã trở lên do các hội đồng, hệ thống giáo dục chính thống tổ chức qua Internet.

btltd-6.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân - Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội, phát biểu tại chương trình.
btltd-7.jpg
Em Phạm Khánh Vy - 1 trong 99 học sinh tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương, chia sẻ cảm nghĩ tại chương trình.

“Những kết quả, thành tích xuất sắc, những giải thưởng cao quý mà các cháu đã đạt được là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện miệt mài, hăng say, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, rất xứng đáng được biểu dương, khen thưởng hôm nay”, Phó Chính ủy BTL Thủ đô nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cũng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa để các em học sinh có thêm động lực phấn đấu; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài và lan tỏa tinh thần hiếu học.

“Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng máu xương. Hôm nay, trong hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên, trách nhiệm của thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo. Đảng ủy, thủ trưởng BTL Thủ đô Hà Nội luôn tin tưởng rằng, các cháu sẽ làm được, các cháu sẽ thành công và thành công hơn nữa trong những năm học tiếp theo và trong tương lai”, Phó Chính ủy BTL Thủ đô nói.

btltd-12.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh
btltd-8.jpg
Lãnh đạo BTL Thủ đô Hà Nội tặng hoa và biểu trưng động viên các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2024-2025.
btltd-10.jpg
btltd-17.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh
btltd-15.jpg
Lãnh đạo BTL Thủ đô Hà Nội trao quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, vượt khó học giỏi trong năm học 2024-2025.
btltd-14.jpg
btltd-16.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh
btltd-1.jpg﻿
﻿btltd-4.jpg
btltd-2.jpg
btltd-3.jpg﻿
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Cung thiếu nhi Hà Nội biểu diễn tại chương trình.
Nguyễn Minh
#Nâng bước thế hệ tương lai của người lính bảo vệ Thủ đô #Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội #tuyên dương học sinh tiêu biểu #học sinh vượt khó học giỏi

