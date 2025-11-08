Mỹ Tâm, Thanh Hằng, SOOBIN, Phương Mỹ Chi và dàn 'sao Việt' góp mặt trong danh sách 'Tatler most influential 2025'

Tatler most influential là danh sách thường niên của Tatler Asia, nhằm tôn vinh những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, giải trí, kinh doanh, công nghệ, thời trang, hoạt động xã hội…

Các gương mặt được lựa chọn không chỉ bởi thành tựu chuyên môn, mà còn bởi khả năng truyền cảm hứng và tạo tác động tích cực ở châu Á.

Tại Việt Nam, Tatler Asia vinh danh 72 gương mặt kiệt xuất là những doanh nhân của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, các nhà sáng tạo và người tiên phong đang góp phần định hình xu hướng, nâng tầm văn hóa và cộng đồng tại Việt Nam. Cùng lĩnh vực entertainment là những tên tuổi gạo cội như Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Trần Thu Hà, SOOBIN, Phương Mỹ Chi, đạo diễn Victor Vũ, đạo diễn Đặng Thái Huyền, siêu mẫu Thanh Hằng…

Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ gen Z duy nhất xuất hiện trong danh sách này. Đây là một dấu mốc khẳng định hành trình trưởng thành và sức lan toả đáng tự hào của nữ ca sĩ trẻ trên bản đồ văn hoá khu vực. Đồng thời là minh chứng cho hành trình bền bỉ và không ngừng đổi mới.

Ở tuổi 22, cô đã định hình được màu sắc riêng, cân bằng giữa giá trị truyền thống và tinh thần đương đại. Tatler nhận định: “Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trưởng thành sớm và bền bỉ nhất của làng nhạc Việt”.

Ca sĩ Mỹ Tâm góp mặt trong danh sách này và được gọi là "người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng pop Việt". Việc được vinh danh đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp hơn 20 năm của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ không chỉ thành công trong âm nhạc mà còn được ngưỡng mộ bởi hoạt động thiện nguyện, giáo dục và giá trị nhân văn mà cô theo đuổi.

Sự ghi nhận từ Tatler không chỉ khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế của Mỹ Tâm mà còn là niềm tự hào cho âm nhạc Việt Nam. Hiện tại, cô đang chuẩn bị cho liveshow See the light vào ngày 13/12/2025 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Tatler nhận định, Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu có ảnh hưởng bậc nhất trong làng giải trí Việt. Trong những năm gần đây, Thanh Hằng vẫn duy trì vị thế hàng đầu trong làng thời trang Việt Nam và khu vực.

Đồng thời, cô đảm nhiệm các vai trò cố vấn, giám khảo cho nhiều chương trình tìm kiếm người mẫu. Bên cạnh đó, cô cũng tiếp tục là gương mặt vedette quen thuộc trên các sàn diễn lớn.

Còn SOOBIN được Tatler gọi là all-rounder của làng nhạc Việt. Năm 2025, anh tổ chức concert solo đầu tiên trong sự nghiệp SOOBIN live concert: All-rounder đã thể hiện khát vọng của anh trong việc trở thành một nghệ sĩ toàn năng.

Tinh thần all-rounder được anh minh chứng qua chặng đường âm nhạc hơn một thập kỷ, cùng hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nơi anh nhận danh hiệu Anh tài toàn năng.