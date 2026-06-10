Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Mục sở thị AEON Mall Long Biên sau vụ nhân viên an ninh nói khách 'ăn cắp đồ'

Dương Triều
Mục sở thị AEON Mall Long Biên sau vụ nhân viên an ninh nói khách 'ăn cắp đồ'

TPO - Những ngày gần đây, AEON Mall Long Biên, Hà Nội thu hút sự quan tâm của dư luận sau vụ việc một phụ nữ phản ánh bị quy chụp lấy cắp hàng hóa. Ghi nhận thực tế cho thấy, quy trình kiểm soát hàng hóa được thực hiện qua nhiều lớp từ camera giám sát, quầy thanh toán đến hệ thống cổng từ chống thất thoát.

VIDEO: Bên trong quầy hàng, kiểm soát tại AEON Mall Long Biên, Hà Nội.
tp-sieu-thi16.jpg
Hai ngày qua, siêu thị AEON Mall Long Biên thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau vụ việc một nữ khách hàng phản ánh bị quy chụp lấy cắp hàng hóa. Theo ghi nhận chiều 10/6, hoạt động mua sắm vẫn diễn ra bình thường với lượng khách đông đúc.
tp-sieu-thi15.jpg
Khi đến siêu thị, khách hàng tự lựa chọn hàng hóa trên các quầy kệ mà không cần gửi túi hay đồ dùng mang theo. Quy trình mua sắm này tương tự nhiều mô hình bán lẻ ở các hệ thống khác.
tp-sieu-thi10.jpg
Bên trong siêu thị, hệ thống camera giám sát hoạt động tại nhiều vị trí, bao phủ các quầy hàng và lối đi của khách mua sắm.
tp-sieu-thi8.jpg
tp-sieu-thi5.jpg
tp-sieu-thi9.jpg
Một số mặt hàng giá trị cao được đặt trong tủ kính có khóa hoặc gắn chíp kiểm soát.
tp-sieu-thi3.jpg
Vào các khung giờ cao điểm, nhiều quầy thu ngân luôn trong tình trạng đông khách. Sau khi hoàn tất giao dịch, hàng hóa được đóng gói và bàn giao cho người mua.
tp-sieu-thi12.jpg
Tại khu vực thanh toán, nhân viên thu ngân quét mã vạch từng sản phẩm, đồng thời thực hiện các bước kiểm soát hàng hóa trước khi hoàn tất giao dịch với khách hàng.
tp-sieu-thi21.jpg
tp-sieu-thi15.jpg
Sau khi hoàn tất thanh toán, hàng hóa được đóng gói và dán tem niêm phong trước khi khách hàng mang ra khỏi siêu thị. Tem niêm phong giúp nhân viên và lực lượng bảo vệ nhận diện các túi hàng đã qua quầy thu ngân.
tp-sieu-thi17.jpg
Khu vực cổng từ chống thất thoát được bố trí ngay sau quầy thanh toán, đây là lớp kiểm soát cuối cùng trước khi khách hàng rời khỏi siêu thị.
tp-sieu-thi14.jpg
Được biết, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách mua sắm tương tự tại Aeon Long Biên. Toàn bộ quá trình từ lựa chọn hàng hóa đến thanh toán và rời siêu thị được vận hành thông qua sự kết hợp giữa nhân viên, hệ thống thanh toán điện tử, camera giám sát và các thiết bị chống thất thoát hàng hóa.

Tối 7/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại việc 2 nam giới nhận là nhân viên an ninh siêu thị AEON Mall Long Biên (Hà Nội) chặn người phụ nữ, kiểm tra tài sản vì nghi ngờ trộm đồ.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, vào tối cùng ngày, người phụ nữ cùng con nhỏ vào siêu thị, mua sắm đồ tại cửa hàng ở tầng 2 và 3. Đến khoảng hơn 21h, người phụ nữ ra về, khi di chuyển ngang qua bãi xe máy thì có 2 nam giới mặc quần áo dân sự chặn lại thông báo nghi ngờ người phụ nữ "ăn cắp đồ".

Mặc dù người phụ nữ đã trình bày bản thân mua đồ có hóa đơn đầy đủ và cho kiểm tra tại chỗ, nhưng vẫn bị yêu cầu lên xe ô tô đưa đến công an phường. Do quá hoảng sợ, người phụ nữ đã hô hoán "bắt cóc". Khi một số người dân đến thì một trong 2 nam thanh niên mới lôi tấm thẻ có chữ "an ninh" ra đeo.

Liên quan tới vụ việc, trong thông báo chính thức được phát đi, AEON tại Việt Nam cho biết: “Quá trình rà soát nội bộ đã xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại.

Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự bất tiện và lo lắng đã gây ra cho quý khách hàng và gia đình do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý không phù hợp của chúng tôi, xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát".

Dương Triều
#Aeon Long Biên #bảo vệ siêu thị #quy trình mua sắm #camera giám sát #thanh toán điện tử #cổng từ chống thất thoát #ăn cắp đồ #AEON Mall Long Biên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe