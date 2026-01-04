MU thoát thua trên sân Leeds, nguy cơ bị Liverpool bỏ xa

Leeds nối dài mạch bất bại liên tiếp lên 7 trận, trong khi MU tiếp tục gây thất vọng khi không thể thắng trận.
87': Vừa vào sân, Piroe suýt trở thành người hùng của Leeds. Từ pha tấn công nhanh của đội chủ nhà, Stach chuyền bóng cho Piroe thoát xuống dứt điểm một chạm đẹp mắt nhưng bóng đi cao hơn xà ngang MU trong gang tấc.
80': MU tấn công nhanh bên cánh phải, Dorgu chuyền bóng cho Cunha băng lên sút xa. Số 10 cứa lòng đẹp mắt khiến Perri bó tay, nhưng bóng đập trúng cột dọc bật ra ngoài.
74': MU đang tấn công hay hơn với Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan vừa có tình huống căng ngang cho Sesko dứt điểm, nhưng số 30 lại đệm bóng sát cột dọc Leeds.
70': Tiền đạo của Leeds, Okafor vừa có pha đỡ bóng bằng ngực và móc bóng dứt điểm ngay cực kỳ đẹp mắt. Tuy nhiên, Lammens vẫn thi đấu tập trung và bay người cứu thua cho Quỷ đỏ.
65': Vừa vào sân thay Yoro, Zirkzee đã có pha chọc khe chính xác cho Cunha băng xuống sút tung lưới Perri. 1-1 cho MU rất nhanh.
62': Hàng thủ MU mắc sai lầm. Từ tình huống chuyền dài tưởng như không có gì đặc biệt của Leeds, Heaven bỏ quên Aaronson và để số 11 băng lên sút tung lưới Lammens ở tư thế đối mặt. 1-0 cho Leeds!
50': Gudmudsson vừa có tình huống dứt điểm rất mạnh từ góc hẹp, nhưng Lammens vẫn cảnh giác đẩy bóng hết đường biên ngang.
Hiệp 1 trận đấu giữa Leeds và MU diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao. MU thiếu một loạt trụ cột và nhập cuộc với đội hình lùi sâu, trong khi Leeds chơi tấn công đơn điệu.
45+1': MU phản công nhanh đẹp mắt, Cunha đánh gót cho Dorgu băng lên dứt điểm ở tư thế thuận lợi. Dù vậy, Dorgu sút bóng chệch cột dọc.
40': Từ pha đá phạt góc của MU, Casemiro đánh đầu chuyền cho Yoro dứt điểm nối ở cự ly cực gần. Thế nhưng, thủ môn Perri vẫn kịp bay người cứu thua cho Leeds.
35': Calvert-Lewin thực hiện pha băng cắt đánh đầu sở trường, đưa bóng lái về góc xa khiến thủ môn MU chôn chân đứng nhìn. Tuy nhiên, bóng lại đi trúng cột dọc bật ra ngoài.
33': Dorgu nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Calvert-Lewin ở giữa sân.
30': Từ quả phạt góc của MU, Martinez trả bóng ngược cho Dalot dứt điểm ở vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, Dalot sút bằng chân không thuận và đưa bóng bay thẳng lên trời.
25': Từ tình huống đá phạt góc của Leeds, bóng đập tay Sesko ở trong vòng cấm MU. Thế nhưng, trọng tài xua tay xác định tiền đạo MU không phạm lỗi.
22': Trung vệ MU, Martinez dâng lên rất cao và quyết định thử vận may từ xa. Tuy nhiên, cú sút của anh bị một hậu vệ Leeds cản phá.
15': MU đang thi đấu rất bị động trước Leeds. Đội bóng áo đỏ gần như không thể lên bóng sát vòng cấm đội chủ nhà.
10': Leeds phản công nhanh nguy hiểm, Calvert-Lewin thoát xuống bên trái và dứt điểm bằng pha chích mũi giày rất nhanh. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang MU.
7': Từ đường phát bóng của Lammens, Casemiro đánh đầu cho Cunha băng lên sút bóng tuyệt đẹp đánh bại Perri. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ bắt lỗi Casemiro việt vị trước đó và bàn thắng của MU không được công nhận.
2': Với lợi thế sân nhà, Leeds đang khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi. Không phải MU, Leeds mới là đội đang lấn lướt trong ít phút đầu tiên.
Với việc mất 8 cầu thủ ở đội hình một, HLV Amorim buộc phải đôn một loạt tài năng trẻ lên ghế dự bị ở trận này, trong đó bao gồm cả trung vệ 17 tuổi Godwill Kukonki.
HLV Amorim cho thấy sự thận trọng tại Elland Road khi sử dụng 6 hậu vệ ngay từ đầu, bao gồm Dorgu, Shaw, Dalot, Martinez, Heaven và Yoro. Trong đó, Dorgu nhiều khả năng được đẩy lên vị trí tiền đạo cánh phải giống như ở trận đấu với Newcastle.
Nhận định bóng đá Leeds vs MU
Leeds đang hừng hực khí thế với chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó bao gồm 2 trận hòa trước Liverpool và 2 chiến thắng trước các đối thủ mạnh là Chelsea và Crystal Palace. Từ chỗ nguy cơ xuống hạng trông thấy, đội bóng áo trắng leo lên hạng 16 và tạo ra khoảng cách khá an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”.
Trong khi đó, MU vẫn ở trong trạng thái thiếu ổn định với HLV Ruben Amorim. Sau các trận thắng bùng nổ, Quỷ đỏ thường xuyên gây thất vọng. Họ khá may mắn khi vẫn giữ được vị trí thứ 6 và nằm trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.
Một trong những lý do quan trọng khiến MU thi đấu phập phù trong thời gian vừa qua là thiếu hụt lực lượng. Họ mất 3 ngôi sao quan trọng vì CAN Cup 2025 là Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui, trong khi Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Bruno Fernandes lần lượt dính chấn thương. Hầu hết những cái tên này đều đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống chiến thuật của HLV Ruben Amorim.
Với phong độ như vậy cùng đội hình sứt mẻ, rất khó cho MU giành chiến thắng trên sân Leeds cho dù họ vốn là CLB danh tiếng hơn và được đánh giá cao hơn.
Xem trực tiếp Leeds vs MU trên kênh nào, ở đâu?
Trận đấu giữa Leeds và MU được phát sóng trực tiếp trên FPT Play vào lúc 19h30 hôm nay.