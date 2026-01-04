MU thoát thua trên sân Leeds, nguy cơ bị Liverpool bỏ xa

TPO - Cunha ghi bàn quan trọng giúp MU giữ lại 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng Leeds ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Kết quả hoà 1-1 trước đối thủ yếu không chỉ khiến các CĐV MU thất vọng mà còn khiến họ có nguy cơ để Liverpool nới rộng cách biệt.