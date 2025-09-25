Một thói quen hằng ngày của chúng ta cũng góp phần gây ra siêu bão như Ragasa

HHTO - Thật khó tin nếu nói rằng một thói quen bạn vẫn làm hằng ngày cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra những cơn siêu bão đầy nguy hiểm. Và không bao giờ là quá muộn để bạn thay đổi điều này.

Cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 Ragasa tàn phá mọi thứ trên đường nó đi qua.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mùa mưa bão ngày càng kéo dài, các cơn bão nhiều lên và cấp độ cũng mạnh hơn trước? Câu trả lời nằm ở việc Trái Đất ngày càng tăng nhiệt, dẫn tới biến đổi khí hậu, tạo ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như siêu bão, hạn hán, lũ quét… Và một trong những thủ phạm chính khiến Trái Đất ấm lên nhanh hơn là khí mê-tan, loại khí nhà kính “siêu nguy hiểm” vì có khả năng giữ nhiệt gấp 80 lần CO₂. Khí mê-tan càng nhiều trong khí quyển, Trái Đất càng nóng.

Siêu bão là hậu quả của biến đổi khí hậu do Trái Đất nóng lên.

Nghe thì xa xôi, nhưng thật ra khí mê-tan xuất phát từ chính thói quen hằng ngày của chúng ta. Ví dụ: Khi rác hữu cơ (thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau hỏng…) bị vứt lung tung, phân hủy trong điều kiện thiếu không khí, nó sẽ tạo ra mê-tan. Những bãi rác khổng lồ chính là nguồn phát thải lượng khí mê-tan cực lớn. Mỗi túi rác bạn thải ra chính là một đốm lửa gửi thẳng đến khí quyển, lâu dần tạo thành đám cháy lớn và không khí cứ thế nóng lên.

Rác thải phát sinh nhiều khí mê-tan, một trong những nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên.

Vậy nên, đề phòng những trận siêu bão không phải là chuyện của các nhà khoa học hay nơi nào đó xa xôi, mà chính chúng ta cũng có thể làm được. Tập thói quen phân loại rác tại nhà, tăng cường tái chế những món đồ không dùng tới, hạn chế thải rác, chỉ mua sắm đồ ăn, đồ dùng vừa đủ theo nhu cầu. Chỉ cần mỗi người vứt rác ít đi một chút, khí mê-tan thải ra môi trường cũng giảm theo, những cơn siêu bão không còn dồn dập như hiện nay.