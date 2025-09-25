Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Một thói quen hằng ngày của chúng ta cũng góp phần gây ra siêu bão như Ragasa

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật khó tin nếu nói rằng một thói quen bạn vẫn làm hằng ngày cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra những cơn siêu bão đầy nguy hiểm. Và không bao giờ là quá muộn để bạn thay đổi điều này.

ragasa-6.jpg
Cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 Ragasa tàn phá mọi thứ trên đường nó đi qua.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mùa mưa bão ngày càng kéo dài, các cơn bão nhiều lên và cấp độ cũng mạnh hơn trước? Câu trả lời nằm ở việc Trái Đất ngày càng tăng nhiệt, dẫn tới biến đổi khí hậu, tạo ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như siêu bão, hạn hán, lũ quét… Và một trong những thủ phạm chính khiến Trái Đất ấm lên nhanh hơn là khí mê-tan, loại khí nhà kính “siêu nguy hiểm” vì có khả năng giữ nhiệt gấp 80 lần CO₂. Khí mê-tan càng nhiều trong khí quyển, Trái Đất càng nóng.

ragasa-1.jpg
Siêu bão là hậu quả của biến đổi khí hậu do Trái Đất nóng lên.

Nghe thì xa xôi, nhưng thật ra khí mê-tan xuất phát từ chính thói quen hằng ngày của chúng ta. Ví dụ: Khi rác hữu cơ (thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau hỏng…) bị vứt lung tung, phân hủy trong điều kiện thiếu không khí, nó sẽ tạo ra mê-tan. Những bãi rác khổng lồ chính là nguồn phát thải lượng khí mê-tan cực lớn. Mỗi túi rác bạn thải ra chính là một đốm lửa gửi thẳng đến khí quyển, lâu dần tạo thành đám cháy lớn và không khí cứ thế nóng lên.

ragasa-2.jpg
Rác thải phát sinh nhiều khí mê-tan, một trong những nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên.

Vậy nên, đề phòng những trận siêu bão không phải là chuyện của các nhà khoa học hay nơi nào đó xa xôi, mà chính chúng ta cũng có thể làm được. Tập thói quen phân loại rác tại nhà, tăng cường tái chế những món đồ không dùng tới, hạn chế thải rác, chỉ mua sắm đồ ăn, đồ dùng vừa đủ theo nhu cầu. Chỉ cần mỗi người vứt rác ít đi một chút, khí mê-tan thải ra môi trường cũng giảm theo, những cơn siêu bão không còn dồn dập như hiện nay.

ragasa-4.jpg
Tái chế đồ cũ, giảm rác thải là cách để chúng ta góp phần hạn chế những cơn siêu bão.
qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#biến đổi khí hậu #bão Ragasa #siêu bão #khí mê-tan #khí mê-tan nguy hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục