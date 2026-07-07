Mỗi nghị quyết phải 'mở đường' cho tương lai Bắc Ninh

Sau khi hợp nhất hai tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Ninh đứng trước khối lượng công việc lớn chưa từng có và quyết định nhiều chủ trương chiến lược định hình tương lai của tỉnh mới.

Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh về những dấu ấn nổi bật sau một năm hợp nhất và tầm nhìn phát triển của địa phương.

Thưa đồng chí, sau một năm hợp nhất tỉnh, đâu là dấu ấn nổi bật nhất trong hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Ninh?

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh: Có thể nói, điều đáng mừng nhất là HĐND tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, không để gián đoạn việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Sau hợp nhất, quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, yêu cầu quản lý cao hơn, trong khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một mô hình hoàn toàn mới. Điều đó đặt ra rất nhiều thách thức.

Nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức các kỳ họp kịp thời, xem xét, quyết nghị những vấn đề cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi hợp nhất (từ 1/7/2025) đến hết nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công 10 kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến ngày 23/6/2026, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 44 nghị quyết. Đó không chỉ là những con số, mà phản ánh tinh thần hành động rất quyết liệt của cơ quan dân cử trong giai đoạn chuyển đổi có ý nghĩa lịch sử.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Ninh quyết định nhiều chủ trương chiến lược định hình tương lai của tỉnh mới.

Nhiều ý kiến cho rằng HĐND tỉnh Bắc Ninh đã chuyển từ tư duy "quyết định công việc" sang "kiến tạo phát triển". Đồng chí nhìn nhận như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh: Tôi hoàn toàn đồng tình với cách nhìn đó. Trong bối cảnh mới, HĐND tỉnh Bắc Ninh không chỉ thực hiện chức năng quyết nghị theo luật định mà còn phải đồng hành cùng UBND tỉnh để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất và đời sống Nhân dân.

Mỗi nghị quyết được ban hành đều phải trả lời được câu hỏi: nghị quyết đó sẽ tạo thêm động lực gì cho tăng trưởng, giúp người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào.

Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh biểu quyết tại kỳ họp.

Đó cũng là lý do HĐND tỉnh Bắc Ninh dành nhiều thời gian xem xét kỹ lưỡng các cơ chế về ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, cải cách hành chính, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Chúng tôi xác định, nghị quyết không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng cho sự phát triển nhiều năm sau.

Một trong những quyết định được dư luận đặc biệt quan tâm là việc HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh. Theo đồng chí, nghị quyết này có ý nghĩa như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh: Đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của tỉnh Bắc Ninh. Sau hợp nhất, Bắc Ninh có quy mô phát triển hoàn toàn mới. Nếu vẫn giữ tư duy quy hoạch cũ thì sẽ không thể khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh không đơn thuần là điều chỉnh các chỉ tiêu, mà là thiết kế lại không gian phát triển của cả tỉnh trong nhiều thập niên tới.

Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo quy hoạch mới, Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; trở thành cực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc và cả nước, phát triển theo mô hình công nghiệp - dịch vụ hiện đại, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây sẽ là cơ sở để thu hút các nguồn lực lớn, tạo dư địa phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Theo đồng chí, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ đóng vai trò gì trong hành trình này?

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh: Đây là mục tiêu lớn, cũng là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định kịp thời những cơ chế, chính sách quan trọng nhằm khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Trung tâm tỉnh Bắc Ninh.

Chúng tôi sẽ ưu tiên các nghị quyết về phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Mỗi quyết sách hôm nay phải góp thêm một viên gạch cho mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương hiện đại, văn minh, đáng sống.

Hạ tầng đang được coi là "đòn bẩy" để Bắc Ninh bứt phá. HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ đồng hành như thế nào với các dự án trọng điểm?

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh: HĐND tỉnh Bắc Ninh xác định rất rõ, nếu không tạo được không gian phát triển mới thì sẽ rất khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới.

Bắc Ninh phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của miền Bắc và cả nước.

Vì vậy, chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt đối với các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến kết nối sân bay với Hà Nội và trung tâm hành chính tỉnh, các tuyến vành đai 4, vành đai 5, đường sắt tốc độ cao và hệ thống logistics hiện đại.

HĐND Bắc Ninh sẽ tiếp tục xem xét, quyết định kịp thời các cơ chế, chính sách, nguồn lực để các dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Quan điểm của chúng tôi là hạ tầng phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và kinh tế số.

Một điểm nhấn trong quy hoạch mới là định hướng hình thành khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và khu kinh tế chuyên biệt quy mô lớn. HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo hành lang pháp lý như thế nào để hiện thực hóa những mục tiêu này?

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh: Chúng tôi xác định đây là những dự án mang tính chiến lược, có khả năng tạo bước ngoặt về mô hình tăng trưởng của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới.

Khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là một khu vực phát triển logistics hay thương mại đơn thuần, mà hướng tới trở thành trung tâm kết nối các dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng động lực phía Bắc.

Cùng với đó là định hướng xây dựng khu kinh tế chuyên biệt quy mô khoảng 10.000 ha, phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, giáo dục, y tế, đô thị và dịch vụ chất lượng cao.

Để những định hướng này đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, tháo gỡ những rào cản về quy hoạch, đất đai, đầu tư và cải cách thủ tục hành chính.

Điều quan trọng nhất là mọi nghị quyết phải tạo niềm tin cho nhà đầu tư và mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho địa phương.

Hoạt động giám sát luôn được cử tri quan tâm. Sau hợp nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có những đổi mới gì để bảo đảm các nghị quyết được thực hiện hiệu quả?

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh: Chúng tôi luôn quan niệm rằng ban hành nghị quyết mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là nghị quyết phải đi vào cuộc sống.

Sau hợp nhất, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 14 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực được cử tri quan tâm như đầu tư công, tổ chức chính quyền hai cấp, giải quyết kiến nghị của cử tri, quản lý đất đai, ngân sách...

Hoạt động giám sát cũng được đổi mới theo hướng đi đến tận cơ sở, đối thoại trực tiếp, chỉ rõ trách nhiệm, đồng thời theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Tinh thần là không giám sát để chỉ ra tồn tại cho có, mà giám sát để cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

Đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới cử tri và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới?

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh: Mọi chủ trương, mọi nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh đều xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và vì sự phát triển bền vững của Bắc Ninh. Chúng tôi luôn trân trọng, lắng nghe ý kiến của cử tri, coi đó là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Phía trước còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên cùng sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, Bắc Ninh sẽ tận dụng tốt thời cơ sau hợp nhất để bứt phá mạnh mẽ.

HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới, hành động quyết liệt, quyết nghị đúng và trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra, để mỗi nghị quyết không chỉ giải quyết công việc trước mắt mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng vững chắc đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của miền Bắc và hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Xin cảm ơn đồng chí!