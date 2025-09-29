Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Grand International 2025: Yến Nhi có tên ở BXH đầu tiên của Missosology

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chuyên trang nhan sắc Missosology mới đây đã tung BXH dự đoán đầu tiên cho cuộc thi Miss Grand International 2025. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi có mặt trong BXH này, cô ở vị trí thứ mấy?

Chỉ còn 2 ngày nữa, đấu trường nhan sắc nhiều drama nhất hành tinh Miss Grand International 2025 sẽ chính thức bắt đầu. Rất nhiều người đẹp từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng tham gia cuộc thi.

﻿yen-nhi.jpg
yen-nhi1.jpg

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi cũng đã có mặt tại Thái Lan. Trang phục sân bay của người đẹp là thiết kế kiểu jumpsuit cut-out màu vàng.

yen-nhi2.jpg
yen-nhi3.jpg

Khi sang đến Thái Lan, cô diện thiết kế mang hơi hướng trang phục truyền thống của người Thái màu xanh coban đậm.

Thời điểm này, các chuyên trang nhan sắc quốc tế cũng liên tục tung ra các BXH đánh giá thí sinh của Miss Grand International 2025. Mới đây, chuyên trang Missosology đã tung BXH đầu tiên, thí sinh được đánh giá cao nhất là người đẹp Nariman Cristina Battikha Yanyi đến từ Venezuela.

mgi-missosology.jpg

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi được xếp ở vị trí thứ 18. Tuy nhiên, cô hiện không có mặt trong Top 10 Pre-Arrival do người hâm mộ bình chọn của Miss Grand International 2025. Hạn chót cho việc bình chọn Top 10 Pre-Arrival của Miss Grand International 2025 là 5 giờ chiều ngày 30/9.

Năm nào, đại diện Việt Nam cũng có mặt trong Top 10 này và được tham gia bữa tiệc tối cùng đương kim Hoa hậu, Chủ tịch tổ chức MGI và Phó Chủ tịch MGI. Nếu như Yến Nhi không giành được cơ hội này, đây quả là một điều đáng tiếc, vì cô sẽ ngắt chuỗi intop liên tiếp của Việt Nam tại Top 10 Pre-Arrival của Miss Grand International.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #Missosology #BXH dự đoán #Hoa hậu Hoà bình Việt Nam #Thái Lan #Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025 #Nguyễn Thị Yến Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục