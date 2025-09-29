Miss Grand International 2025: Yến Nhi có tên ở BXH đầu tiên của Missosology

HHTO - Chuyên trang nhan sắc Missosology mới đây đã tung BXH dự đoán đầu tiên cho cuộc thi Miss Grand International 2025. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi có mặt trong BXH này, cô ở vị trí thứ mấy?

Chỉ còn 2 ngày nữa, đấu trường nhan sắc nhiều drama nhất hành tinh Miss Grand International 2025 sẽ chính thức bắt đầu. Rất nhiều người đẹp từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng tham gia cuộc thi.

﻿

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi cũng đã có mặt tại Thái Lan. Trang phục sân bay của người đẹp là thiết kế kiểu jumpsuit cut-out màu vàng.

Khi sang đến Thái Lan, cô diện thiết kế mang hơi hướng trang phục truyền thống của người Thái màu xanh coban đậm.

Thời điểm này, các chuyên trang nhan sắc quốc tế cũng liên tục tung ra các BXH đánh giá thí sinh của Miss Grand International 2025. Mới đây, chuyên trang Missosology đã tung BXH đầu tiên, thí sinh được đánh giá cao nhất là người đẹp Nariman Cristina Battikha Yanyi đến từ Venezuela.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi được xếp ở vị trí thứ 18. Tuy nhiên, cô hiện không có mặt trong Top 10 Pre-Arrival do người hâm mộ bình chọn của Miss Grand International 2025. Hạn chót cho việc bình chọn Top 10 Pre-Arrival của Miss Grand International 2025 là 5 giờ chiều ngày 30/9.

Năm nào, đại diện Việt Nam cũng có mặt trong Top 10 này và được tham gia bữa tiệc tối cùng đương kim Hoa hậu, Chủ tịch tổ chức MGI và Phó Chủ tịch MGI. Nếu như Yến Nhi không giành được cơ hội này, đây quả là một điều đáng tiếc, vì cô sẽ ngắt chuỗi intop liên tiếp của Việt Nam tại Top 10 Pre-Arrival của Miss Grand International.