Miền Bắc sắp có mưa dông nhiều ngày, dự báo Hà Nội giảm nhiệt mạnh

Thục Hân
HHTO - Một đợt mưa dông diện rộng dự báo sắp bắt đầu ở miền Bắc. Nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội có thể giảm mạnh, trời mưa và mát. Dự báo Hà Nội dễ mưa to vào những hôm nào và nhiệt độ xuống mức bao nhiêu?

Trong những ngày đầu tuần này, thời tiết ở nhiều tỉnh thành miền Bắc có đặc trưng là có nắng khá nóng nhưng lại không đến mức nắng nóng (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày (thực đo) từ 35oC trở lên), nhìn chung nhiều lúc trời oi, thỉnh thoảng có mưa trên phạm vi hẹp.

temp-aug11-1200.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc trưa và chiều nay, 11/8. Ngày 12/8 cũng tương tự. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ khoảng 13 - 14/8, dự báo miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa dông. Ban đầu, mưa xuất hiện chủ yếu ở vùng núi và trung du, từ khoảng ngày 14 - 15/8 (thứ Năm hoặc thứ Sáu), mưa có thể xảy ra nhiều hơn ở đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội.

Trong đó, dự báo Hà Nội dễ có mưa to, mưa nhiều vào các ngày từ 15 - 18/8. Đáng chú ý nữa là nhiệt độ: Trong mấy ngày này, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội dự báo chỉ ở mức 30 - 31oC, là thấp hơn trung bình ở thời điểm tháng 8 hằng năm. Nhiệt độ cảm nhận thực tế sẽ cao hơn khoảng 3 - 4oC.

Nhìn chung, Hà Nội sẽ mưa và mát, nhiều mây. Và mặc dù mưa tập trung vào chiều tối, đêm, sáng sớm nhưng người dân ra ngoài vẫn luôn nên mang theo đồ che mưa vì mưa xảy ra bất kỳ lúc nào, ngoài ra nếu thấy có dông thì nên nhanh chóng tìm chỗ trú.

rain-aug15-0200.jpg
Dự báo mưa ở nhiều tỉnh thành miền Bắc vào đêm 14, rạng sáng 15/8 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ICON.

Đợt mưa này ở miền Bắc có thể kéo dài, hiện tại các mô hình đã thống nhất trong dự báo về đợt mưa như trên nhưng chưa thống nhất về thời điểm hết mưa. Trong đợt mưa, một số nơi có thể ngập úng, người dân lưu ý thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để sắp xếp công việc phù hợp, giữ an toàn.

Thục Hân
Thục Hân
