Mây vảy rồng ở Hà Nội sáng nay: Là dấu hiệu gì, có liên quan đến bão số 11?

Một số khu vực ở Hà Nội có mưa (chủ yếu mưa nhỏ, ít) và nhiều mây vào sáng nay, 4/10. Và có nơi thì trên bầu trời xuất hiện loại mây lạ, hình thù và màu sắc đều trông có phần đáng sợ.
Đó là một vùng mây trông như những bong bóng lớn, nặng trĩu, màu xám sẫm. Nhiều người đã lo lắng rằng đây là dấu hiệu của thời tiết cực đoan kéo dài.
Vùng mây lạ đó khả năng lớn là mây vảy rồng, hình thành do không khí lạnh và ẩm chìm xuống, có đặc trưng là trông như những bong bóng hoặc túi “treo” bên dưới một đám mây lớn hơn.
Dù có “giao diện” dữ dằn như vậy nhưng bản thân mây vảy rồng không nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng thường hình thành ở mặt dưới của đám mây gây mưa dông và đi kèm với thời tiết bất ổn định. Cho nên, việc mây vảy rồng xuất hiện thường là dấu hiệu sắp hoặc vừa có mưa to hoặc dông ở đúng hoặc gần khu vực quan sát.
Lúc sáng nay, bão số 11 Matmo ở cách đặc khu Hoàng Sa khoảng hơn 400 km về phía Đông - Đông Bắc nên không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; Hà Nội cũng không nằm trên đường đi dự báo của bão. Nhưng một cơn bão mạnh như bão Matmo có thể gây nhiễu động khí quyển từ rất xa và khiến những loại mây kỳ lạ, hiếm có xuất hiện, nên có thể nói là mây vảy rồng ở Hà Nội có liên quan gián tiếp đến bão số 11.
Nếu vùng trời xung quanh mây vảy rồng còn có những đám mây tối màu, chớp lóe lên, hoặc có tiếng sấm ở xa, thì khả năng lớn là sắp có mưa, dông. Trong trường hợp đó, người dân nếu ở ngoài thì nên tìm chỗ trú, bởi trong những lúc có mưa to, dông gió thì cẩn thận vẫn hơn.
*Ảnh trong bài: Nguyễn Hằng. (Ảnh được sử dụng với sự cho phép của tác giả).