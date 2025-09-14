Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về tin đồn ly hôn Thúy Diễm vì cảnh hôn với bạn diễn

SVO - Sau bài viết đính chính từ Thúy Diễm về cảnh hôn với bạn diễn chỉ đơn giản do yêu cầu của công việc diễn xuất nhưng có vẻ tin đồn ngày càng đi quá xa, làm ảnh hướng đến gia đình của cô và Lương Thế Thành. Do đó, chính Lương Thế Thành cũng vừa lên tiếng nói rõ về những tin tức tiêu cực này.

Những tin đồn về việc cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm lục đục bắt nguồn từ cảnh hôn của nữ diễn viên với bạn diễn nam trong một vở diễn. Dù rằng chính Thúy Diễm đã lên tiếng giải thích cảnh hôn đó chỉ đơn giản là do yêu cầu của kịch bản. Là một diễn viên chuyên nghiệp, Thúy Diễm luôn cố gắng hoàn thành vai diễn để cống hiến cho khán giả.

Tuy vậy, cư dân mạng liên tiếp có những thông tin cho rằng, cặp đôi đang lục đục vì cảnh hôn đó. Lương Thế Thành cũng chính thức chia sẻ, cảnh diễn của vợ không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Nhưng dường như sự việc vẫn chưa dừng lại, những thông tin sai sự thật về chuyện đó đã làm cho một số khán giả vẫn hiểu lầm và có những lời lẽ không hay dành cho Thúy Diễm.

Lương Thế Thành cho biết: "Thành cũng là diễn viên nên Thành hiểu, đó là tính chất công việc. Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn mà, đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đẹp, làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Tất cả cũng chỉ để tạo ra một tác phẩm đẹp đúng với tiêu chí của biên kịch và đạo diễn cần truyền tải đến khán giả thôi".

Qua đó, nam diễn viên cũng đính chính chuyện lục đục gia đình: "Thành cũng xin nói thẳng là không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó. Tụi Thành vẫn đang rất bình thường và vui vẻ. Thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, cũng như khán giả đã yêu mến vợ chồng Thành trong suốt thời gian qua. Vì những tin đồn này mà làm mọi người phải lo lắng và hỏi thăm, động viên vợ chồng Thành".

Cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã bên nhau nhiều năm và cùng nhau phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cả hai đã có nhiều vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Do vậy, những thông tin đó ảnh hưởng rất tiêu cực tới gia đình của họ cũng như người thân của Lương Thế Thành và Thúy Diễm.