Giải trí

Google News

Lê Dương Bảo Lâm bị quấn kín mặt, khán giả phẫn nộ

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khán giả bày tỏ lo ngại khi chương trình 2 Ngày 1 Đêm thu hút người xem bằng cách cho các thành viên dùng màng bọc thực phẩm quấn kín mặt Lê Dương Bảo Lâm, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Tập 81 chương trình 2 Ngày 1 Đêm lên sóng ngày 21/9. Trong tình huống thực hiện thử thách đi cầu khỉ, các thành viên nghĩ ra trò đùa dùng màng bọc thực phẩm quấn kín mặt Lê Dương Bảo Lâm. Đáng nói, đây chỉ là chiêu gây cười với lý do anh cần bảo vệ mái tóc trước khi xuống nước tham gia trò chơi.

Sau đó, Ngô Kiến Huy với sự hỗ trợ của Cris Phan và Kiều Minh Tuấn nhanh chóng quấn kín mặt Lê Dương Bảo Lâm nhiều lớp bằng màng bọc thực phẩm. Nhận thấy nguy hiểm, Trường Giang giục đàn em làm hở mũi, miệng, hai mắt để Lê Dương Bảo Lâm thở và nhìn đường.

2ngay-1dem-5.jpg
2ngay-1dem-4.jpg
Lê Dương Bảo Lâm bị đem ra làm chiêu trò gây cười ở chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Ảnh: Chụp màn hình.

Hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm sau đó được đem ra so sánh với cá chùi kiếng, khiến dàn cast cười nghiêng ngả.

Ở góc độ khán giả, nhiều người hốt hoảng khi chương trình truyền hình thực tế tạo chiêu trò nguy hiểm, gây khó thở. Trong khi đó, dòng chữ cảnh báo không bắt chước dưới mọi hình thức chỉ xuất hiện đúng một giây.

Có ý kiến cho rằng nhiều trẻ em chưa nhận thức đầy đủ, bắt chước hành động của các nghệ sĩ có thể để lại hậu quả khôn lường. Nhà sản xuất chưa có phản hồi về tình huống này.

“Không hiểu bộ phận kiểm duyệt đâu mà lại để những hình ảnh này lên sóng, quá lố lăng và không mang tính tích cực”, “Cần kiểm soát kỹ hơn nội dung mạng xã hội cũng như truyền hình, tránh những nội dung gây ảnh hưởng đến con trẻ”, “Chương trình 2 Ngày 1 Đêm hết thu hút người xem nên nay mới bày ra mấy trò nguy hiểm này”, “Những hình ảnh này nguy hiểm quá, không nên lên sóng truyền hình”… là một số bình luận của khán giả.

Là chương trình có lượt xem cao và người hâm mộ đông đảo nhưng 2 Ngày 1 Đêm liên tục nhận phản ứng tiêu cực do tình huống hài hước thái quá, hành động bạo lực và chiêu trò lố lăng của dàn cast.

Ngay trong tập 81, Lê Dương Bảo Lâm tụt quần HIEUTHUHAI để ngăn cản anh lấy bóng khi cả hai cùng thực hiện thử thách. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm từng bị chê lạm dụng chiêu trò "rơi răng giả" và có hành động bạo lực với khách mời.

Trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia cho rằng không ít chương trình truyền hình thực tế hiện nay, vì mục tiêu tăng view và tạo hiệu ứng mạng xã hội, đã vô tình cổ xúy cho sự “lố” như một công thức thành công, thay vì đầu tư cho chiều sâu nội dung và giá trị tích cực. Điều này khiến không gian giải trí dần bị bão hòa bởi những tiếng cười rẻ tiền và hành vi phản cảm được bình thường hóa.

Đỗ Quyên
#Lê Dương Bảo Lâm #trò đùa nguy hiểm #chương trình 2 ngày 1 đêm #truyền hình thực tế #bạo lực giải trí #cổ súy hành vi phản cảm #an toàn truyền hình

