Lãnh đạo Cần Thơ nói thẳng: Kiểm tra yến sào thì yến chỉ 1%

Cảnh Kỳ
TPO - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP. Cần Thơ cho rằng, các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng ban đầu đưa ra hàng mẫu chất lượng tốt để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng, sau đó sản phẩm bán ra thị trường lại hoàn toàn khác.

Ban Chỉ đạo 389 TP. Cần Thơ cho biết, trong 9 tháng năm nay, các lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện, xử lý 622 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm hơn 75% so với cùng kỳ; tổng số tiền xử lý vi phạm đạt trên 7,6 tỷ đồng.

Theo lĩnh vực, có 252 vụ vi phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm; 304 vụ về gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng kém chất lượng; 66 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả. Cơ quan chức năng đã khởi tố 75 vụ với 122 đối tượng.

tp-cp-501-4055.jpg
Lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm. Ảnh: CK.

Thực hiện tháng cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập 3 đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Thanh tra, kiểm tra 21 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp với số tiền 17,5 triệu đồng (vi phạm về nhãn mác). Kiểm tra chuyên ngành thường xuyên các cơ sở giết mổ, cửa hàng kinh doanh sản phẩm động vật, kiểm tra đột xuất 35 cơ sở, kết quả chưa phát hiện vi phạm...

Ban Chỉ đạo 389 TP. Cần Thơ dự báo, tình hình gian lận thương mại những tháng cuối năm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều thủ đoạn tinh vi.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 - cho rằng, nguyên nhân cốt lõi của tình trạng gian lận thương mại, hàng giả một phần đến từ chính các doanh nghiệp muốn làm giả để hưởng lợi nhuận cao.

“Giá thành càng thấp thì lợi nhuận càng cao. Kiểm tra yến sào thì tỷ lệ yến chỉ có 1%, còn cà phê không có bao nhiêu cà phê. Lúc đầu làm hàng mẫu thì tốt, nhưng hết hàng mẫu cũng hết tốt”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế, chính sách để trục lợi. Một trong những thủ đoạn tinh vi là đưa ra hàng mẫu ban đầu có chất lượng tốt để qua mắt cơ quan chức năng và người tiêu dùng, nhưng sau đó sản phẩm bán ra thị trường lại có chất lượng hoàn toàn khác.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong kiểm tra, xác minh, điều tra, xử lý vi phạm. Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra, giám sát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Trung thu và cuối năm; cần có giải pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến doanh nghiệp và người dân.

Cảnh Kỳ
